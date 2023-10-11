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Formula 1 / Katar GP Haberler

Berger: "Sürücülerin Katar'da yaşadığı sorunlar 'hazırlık eksikliğinden' kaynaklanıyor"

Gerhard Berger, Katar'da sürücülerin sıcaktan bayılmalarını ya da kendilerini kötü hissetmelerini, fiziksel açıdan yeterince iyi olmamalarına bağlıyor.

Ekleyen:
Gerhard Berger

Katar Grand Prix'si ilerledikçe sürücüler zor anlar yaşadı; Sıcak ve susuzluk pek çok sürücünün kendini kötü hissetmesine neden olurken, Logan Sargent yarıştan çekilmek durumunda kaldı.

George Russell, sürücülerin çoğunun "bayılmak üzere olduğunu" söylerken, Lance Stroll'ün bilincini birkaç saniyeliğine kaybettiği de ortaya çıktı.

Fakat eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger bunun sıcaktan değil, hazırlık eksikliğinden kaynaklandığına inanıyor.

Berger şöyle konuştu: "Bizim zamanımızda da aynıydı"

"Görünüşe göre bu sefer sınırları zorladılar ama bu bir fiziksel hazırlık meselesi."

"Eğer formunuz yerindeyse, Verstappen ya da Hamilton'da olduğu gibi herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız."

"Kazanmak istiyorsanız bu faktörü aklınızda tutmalısınız."

"Bu benim de başıma geldi, özellikle de kariyerimin başlarında."

"Adelaide'deyi hatırlıyorum; orada Katar'da gördüğümüzle benzer bir duruma düşmemek için son turlarda yavaşlamak zorunda kaldım."

"Bu yüzden birkaç pozisyon kaybettim. Kendimi sık sık kötü hissettim çünkü uygun kondisyona sahip değildim." 

Gerhard Berger, Ferrari 412 T2

Gerhard Berger, Ferrari 412 T2

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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