Berger: "Sürücülerin Katar'da yaşadığı sorunlar 'hazırlık eksikliğinden' kaynaklanıyor"
Gerhard Berger, Katar'da sürücülerin sıcaktan bayılmalarını ya da kendilerini kötü hissetmelerini, fiziksel açıdan yeterince iyi olmamalarına bağlıyor.
Katar Grand Prix'si ilerledikçe sürücüler zor anlar yaşadı; Sıcak ve susuzluk pek çok sürücünün kendini kötü hissetmesine neden olurken, Logan Sargent yarıştan çekilmek durumunda kaldı.
George Russell, sürücülerin çoğunun "bayılmak üzere olduğunu" söylerken, Lance Stroll'ün bilincini birkaç saniyeliğine kaybettiği de ortaya çıktı.
Fakat eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger bunun sıcaktan değil, hazırlık eksikliğinden kaynaklandığına inanıyor.
Berger şöyle konuştu: "Bizim zamanımızda da aynıydı"
"Görünüşe göre bu sefer sınırları zorladılar ama bu bir fiziksel hazırlık meselesi."
"Eğer formunuz yerindeyse, Verstappen ya da Hamilton'da olduğu gibi herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız."
"Kazanmak istiyorsanız bu faktörü aklınızda tutmalısınız."
"Bu benim de başıma geldi, özellikle de kariyerimin başlarında."
"Adelaide'deyi hatırlıyorum; orada Katar'da gördüğümüzle benzer bir duruma düşmemek için son turlarda yavaşlamak zorunda kaldım."
"Bu yüzden birkaç pozisyon kaybettim. Kendimi sık sık kötü hissettim çünkü uygun kondisyona sahip değildim."
Gerhard Berger, Ferrari 412 T2
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Son Haberler
Pirelli, WRC'den ayrılma kararını açıkladı
Pirelli, WRC'den ayrılma kararını açıkladı Pirelli, WRC'den ayrılma kararını açıkladı
Zhou: "Key'in gelişi, takımın yenilenmesini sağlayacak"
Zhou: "Key'in gelişi, takımın yenilenmesini sağlayacak" Zhou: "Key'in gelişi, takımın yenilenmesini sağlayacak"
Mir: "Marquez'in takımdan ayrılması çok bir şey değiştirmeyecek"
Mir: "Marquez'in takımdan ayrılması çok bir şey değiştirmeyecek" Mir: "Marquez'in takımdan ayrılması çok bir şey değiştirmeyecek"
Marquez, Honda ile 'yollarının tekrar kesişmesini istiyor'
Marquez, Honda ile 'yollarının tekrar kesişmesini istiyor' Marquez, Honda ile 'yollarının tekrar kesişmesini istiyor'
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar