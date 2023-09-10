Berger: "Son 50 yıldır gördüğüm en hızlı isimler Max ve Senna"
Eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger'e göre son 50 yıldır sporun gördüğü en iyi isimler Ayrton Senna ve Max Verstappen.
Çaylak sezonundan bu yana saf hızıyla F1'e damgasını vuran ve rekabetçi bir aracın koltuğuna geçtiğinden bu yana rekorlar kırabileceğini gösteren Verstappen, an itibariyle arka arkaya üçüncü şampiyonluğu için gün saymakta.
Monza'da arka arkaya 10. galibiyetine ulaşarak Sebastian Vettel'in rekorunu kıran Verstappen için asıl soru, nereye kadar gidebileceği.
İstatistik olarak F1 tarihinin en başarılı iki ismi Lewis Hamilton ve Michael Schumacher, iki isim de 90 zafer barajını aşmış ve yedi şampiyonluğa ulaşmış vaziyette.
Ancak geçmişte Senna ile takım arkadaşlığı yapan ve Schumacher ile aynı gridi paylaşan Berger'e göre Verstappen şimdiden Schumacher ve Hamilton'ın önünde, Senna ile aynı seviyede.
Berger, "Verstappen ve Senna gerçekten eşsiz isimler, son 50 yıldır bu iki isim kadar iyisini görmediğimi söyleyebilirim."
"Elbette Schumacher ve Hamilton da inanılmaz pilotlar. İstatistiklere bakmanız kaçınılmaz ve bu açıdan ikisi de ulaşılamaz."
"Fakat Senna erkenden öldü, Verstappen ise halen genç." dedi.
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