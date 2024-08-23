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Formula 1 Hollanda GP

Berger: "Senna F1'in en iyi pilotu ancak Verstappen de onunla aynı yolda ilerliyor"

Eski F1 pilotu Gerhard Berger, Formula 1'de efsane pilot Ayrton Senna ile beraber geçirdiği zamanlar hakkında konuştu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Ayrton Senna, McLaren Honda and Gerhard Berger, McLaren Honda celebrate on the podium

Ayrton Senna, McLaren Honda and Gerhard Berger, McLaren Honda celebrate on the podium

Fotoğraf: LAT Images

Gerhard Berger Formula 1'de on yıldan fazla bir süre yarıştı ve spor tarihinin en büyük pilotlarından bazılarıyla mücadele etti.

İlk kez 1984 yılında Niki Lauda, Alain Prost ve Nelson Piquet gibi isimlerle yarıştı.

Ayrton Senna, Berger ile aynı zamanda F1 gridine katıldı ve vasat bir Toleman ile Sürücüler Şampiyonasında 9. sıraya kadar yükselerek Monako'da kısa sürede hünerini gösterdi.

Gerhard Berger Bring Back V10s Podcast'inee 1997'de Almanya Grand Prix'sinde kazandığı zafer hakkında konuştu ve genel olarak F1'de geçirdiği zamanı değerlendirdi.

Berger'a Senna ile olan ilişkisi soruldu çünkü Brezilyalı pilotun 1994'teki zamansız ölümünden önce iki pilot yakındı.

Gerhard Berger, Rubens Barrichello, Thierry Boutsen, Alain Prost ve Damon Hill, Ayrton Senna'nın cen

Gerhard Berger, Rubens Barrichello, Thierry Boutsen, Alain Prost ve Damon Hill, Ayrton Senna'nın cen

Fotoğraf: Altamiro Nunes/AP Photo

Berger çok etkileyici bir Formula 1 kariyerine sahip olsa da Senna'nınkiyle kıyaslanamaz bile.

Üç kez dünya şampiyonu olan pilot, 41 zaferinin ilkini kariyerinin sadece 16. yarışında elde etti ki bu çok az pilotun ulaşabildiği bir başarıdır.

Berger, Senna'nın F1'de yarışmış en büyük pilot olduğuna inanıyor, ancak şimdi Red Bull yıldızı Max Verstappen'in de aynı yolda ilerlemeye başladığını öne sürüyor.

Hollandalı pilot da üç kez dünya şampiyonu oldu ve koleksiyonuna dördüncü bir şampiyonluk ekleme yolunda ilerliyor.

Red Bull şu sıralar zorlanırken, takım arkadaşı Sergio Perez'le kıyaslandığında gösterdiği performans onun ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne seriyor.

Senna'yı tanımlaması istenen Berger şunları söyledi: “Ayrton benim için her zaman öncelikle iyi bir arkadaştı.

“Formula 3 zamanlarımızdan kariyerinin sonuna kadar birbirimizi tanıdık.”

“Yarış pistlerinde ve tatil zamanlarında teknemde ya da onun evinde birlikte çok zaman geçirdik.”

“Sadede gelirsek, o benim için gelmiş geçmiş en iyi Formula 1 pilotuydu.”

“Bunu söylerken, Verstappen'in de çok özel olmaya başladığını ve belki de bu yolda ilerleyeceğini düşünüyorum.”

“Ancak Ayrton Senna'nın başarısının yanı sıra kişiliği de o kadar özeldi ki, günün sonunda onun bir numara olacağını söyleyebilirim.”

Max Verstappen Hollanda Grand Prix'sinde 200 F1 yarışına ulaşacak

Formula 1 takvimi, Senna'nın zirvede olduğu 30 yıl öncesinden çok farklı.

Senna'nın ilk sezonu 16 yarıştan oluşurken, Verstappen yılın 15. Grand prix hafta sonuna hazırlanıyor ve sezonda dokuz yarış daha var, ayrıca birkaç sprint yarışı da bunlara eklenecek.

Bu da Senna'nın 161 Grand Prix startı ile Verstappen'in 199 Grand Prix startını karşılaştırmayı oldukça zorlaştırıyor, ancak Verstappen ve Hamilton'ın rekorları şaşırtıcı derecede benzer.

Senna ve Verstappen'in üç Dünya Şampiyonluğu bulunuyor ancak Verstappen şimdiden Brezilyalı pilotun 20 zafer önünde yer alıyor.

Ancak Verstappen, pole pozisyonlarında Senna'nın gerisinde kalıyor. Senna'nın 65 pole pozisyonu, Verstappen'in 40'ını geçiyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Pole'u elde ettikten sonra kutlama yapıyor

Max Verstappen, Red Bull Racing, Pole'u elde ettikten sonra kutlama yapıyor

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verstappen'in Formula 1 kariyeri boyunca Senna'nın tüm rekorlarını gölgede bırakacağı neredeyse kesin.

Ancak onun mirasını ve spordaki itibarını yakalamak için çok daha fazla çalışmak gerekecek.

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