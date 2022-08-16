Berger: "Schumacher, F1'de kalmak istiyorsa Magnussen'i geçmeli"

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Mick Schumacher, geçen yıl Formula 1'e adım atmış ve ilk yılında Nikita Mazepin'i geride bırakmayı başarmıştı.

Ancak bu yıl Kevin Magnussen'in yanında istediği performansı gösteremedi ve özellikle ilk yarışlardaki performansı baya eleştiri aldı.

Schumacher'in 2022 sonunda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, koltuğu için çok sayıda pilotun adı geçiyor.

Eski F1 pilotu Gerhard Berger'e göre Mick Schumacher'in sporda kalabilmesi için Kevin Magnussen'i düzenli olarak geçmesi gerekiyor.

F1 Nation'a konuşan Berger, "Tanınmış bir soyadın artıları ve eksileri vardır ancak genel olarak neredeyse hiçbir şeyi değiştirmez."

"Mick, Formula 1'e gelene kadar soyadı sayesinde bazı avantajlar kazandı ancak şimdi her şeyi kendisi kanıtlamalı, hızını ve istikrarını gösterip, baskıyla başa çıkmalı."

"Bu sizin kendi iç baskınızdır ancak takım patronu Günther Steiner'ın onu eleştirdiğini gördük ve bu, Mick üzerinde işe yaradı çünkü iki harika yarış geçirdi."

"Yine de Mick'in Magnussen'in önüne geçme zamanı geldi. Yeni yıldızlardan biri olma hayali kuran ve gelecek vaat eden bir sürücüyseniz, yapmanız gereken ilk şey takım arkadaşınızın önüne geçmektir."

"Son yarışlarda Mick'in bunu yapabilecek kapasitede olduğunu düşündüm." dedi.