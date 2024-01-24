Berger: "Red Bull'un ana rakibi Ferrari olacak"
Ayrton Senna'nın eski takım arkadaşı Gerhard Berger, Max Verstappen'in Brezilyalı efsaneyi bile geride bırakacağını söylüyor ve Red Bull'un 2024'teki ana rakibinin Ferrari olacağını iddia ediyor.
Üç dünya şampiyonluğu kazanan ve sayısız rekora imza atan Ayrton Senna, gelmiş geçmiş en büyük Formula 1 pilotlarından biri olarak görülüyor.
Bir zamanlar Brezilyalı pilotla aynı takımda yarışan ve Red Bull ile birçok bağı olan Gerhard Berger, Max Verstappen'in artık efsane pilottan "daha iyi bir sürücü" olduğunu düşünüyor.
Berger, Kronen Zeitung'a verdiği demeçte, "Senna'nın tüm zamanların en iyi pilotu olduğunu söylerdim."
"Fakat bence (Max) Verstappen biraz daha iyi. Daha önce böyle bir yetenek görmedim." dedi.
Geçen yıl 21 yarış kazanan Red Bull'u hangi takımın yakalayabileceği konusuna da değinen Berger, eskiden beraber yarıştığı Ferrari'yi işaret etti.
Berger, "Ferrari'yi ikinci takım olarak görüyorum."
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Gerhard Berger, Ferrari 412 T2
"Geçen yıl Fred Vasseur takıma yeni katılmıştı ve ona zaman tanınması gerekiyordu. Fakat artık bir yıl geçti ve bence ilerleme kaydedebilirler."
"Yine de Red Bull'un, Max Verstappen, Adrian Newey, Helmut Marko ve Christian Horner ile beraber çok iyi bir seviyede olduğunu unutmamalıyız."
"En güçlü üst düzey yönetime ve en güçlü pilotlara sahipler."
"Onları yenmek zor olacak. Bence yine en önde olacaklar." dedi.
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