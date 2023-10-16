Berger: "Piastri, etkileyici performansıyla F1’in ‘saçma’ algısını yıkıyor"

Avustralyalı pilot, McLaren’ın Alpine’den almak için gösterdiği çaba sonrasında ilk senesinde gösterdiği performansla herkesi etkilemeyi başardı.

Berger, sprint yarışı galibiyetini elinde bulunduran ve şu anda ‘geleceğin yıldızı’ olarak görülen Piastri’nin, popüler F1 efsanesini çürüttüğünü düşünüyor.

Lewis Hamilton’ın çaylak sezonundan bu yana Piastri gibi performans sergileyen olmadı. Max Verstappen de spora oldukça genç yaşında başlamıştı fakat 2016’da Red Bull koltuğuna geçene kadar tüm yeteneklerini gösterememişti.

Piastri ise sene boyunca, iki podyum başarısı ve Katar’daki sprint yarışı galibiyeti ve yarıştaki başarısıyla muazzam kareler izletti.

İlk defa 1984 F1’de yarışan Berger, Piastri’nin performansının ‘bir çaylağın hızlı olabileceğini’ kanıtladığını düşünüyor.

“Her şeye alışmak için Formula 1’de bir, iki ya da üç sene sürmeniz gerektiği her zaman söylenmiştir.”

“Üzgünüm fakat bu sadece saçmalık! Sadece oraya gidin ve sürün. Max Verstappen, hemen hızlanmıştı, Lando Norris hemen hızlanmıştı ve şimdi de Piastri.”

“Bunlar olağanüstü yetenekler.”

Verstappen için ise Berger, ‘inanılmaz derecede sempatik bir adam’ ve baştan aşağı iyi biri olduğunu söyledi.

“Bu adamın en ufak bir hata bile yapmadan çok fazla yarışı önde bitirmesi inanılmaz ve sansasyonel.”

“Ayrıca o inanılmaz derecede sempatik bir adam. Onun gibi birkaç sürücü gördüm – her zaman cevap verirler, her zaman sabırlı ve kibardırlar. Max, baştan aşağı iyi bir adam.”

Gerhard Berger with Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Fotoğraf: Giorgio Piola

Lewis Hamilton’ın, George Russell’la yaşadığı 1. virajdaki kaza hakkında ise, Berger suçlunun kim olduğundan hiç şüphe duymadı.

“Bazı televizyon kanallarının bu konuda kafalarının karışık olmasına şaşırdım. Kimin hatası olduğu oldukça belli.”

“Beğendiğim şey, Hamilton’ın hemen özür dilemesiydi. Böyle bir durumdan sonra arkasında durmak ve sorumluluğu almak oldukça etkileyici.”