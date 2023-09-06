Berger: "Perez için en akıllıca seçenek Red Bull'dan ayrılmak"

Yeni kurallar başladığından beri hegemon güç konumunda olan Red Bull, bu sezon gerçekleştirilen 13 yarışın tamamını kazanmayı başarmasının ardından her iki şampiyonada da rahatça lider konumunda.

Pilotlar şampiyonasında ise bu 13 yarışın 11'ini kazanan Verstappen arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna ilerliyor, kendisi tam anlamıyla rakip tanımadığı bir sezon geçiriyor.

Aslında sezona dört yarışta iki galibiyetle başlayan Perez bir ara şampiyonluk yolunda takım arkadaşına rakip olabilecek gibiydi, ancak kendisi arka arkaya beş yarış Q3'e bile kalamadığı bir serinin ardından şansını neredeyse tamamen yitirdi.

Red Bull ile yakın ilişkilere sahip olduğu bilinen Gerhard Berger ise Max'i överken, Perez'e takımdan ayrılmasını tavsiye ediyor.

Speedweek'e konuşan Berger, "Eğer sezon başında Max için gerçek bir rakip olsaydı, şampiyona biraz daha yakın ilerleyebilirdi. Ancak hem Max, hem de aracı ciddi fark yaratmaktalar."

"Max tek kelimeyle bambaşka bir klasmanda. Aradaki fark o kadar bariz ki, diğerleri ancak doğru ayarları bulabildikleri ve Red Bull'un en ideal konumunda olmadığı yarışlarda biraz olsun yaklaşabiliyor."

"Bu durumlarda dahi Max şapkadan tavşan çıkarabiliyor."

"Perez'de ise zihinsel bir sorun ya da buna benzer bir şey yok. O normal bir sürücü, iyi bir sürücü, ancak olağanüstü yetenek diyebileceğimiz bir takım arkadaşına sahip."

"Eğer Sergio akıllıysa, kendine bu kısır döngüyü kırabileceği başka bir takım bulacak ve orada daha iyi performans sergileyecektir. Ancak hiçbir zaman Max'i istikrarlı bir şekilde geride bırakamayacak." dedi.