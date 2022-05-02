Berger: "Mick'in Ferrari'ye geçişi için çok erken"

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Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yetişen sürücüler arasında yer alan Mick Schumacher, geçen yıl Haas ile F1'e adım atmıştı ve bu yıl Amerikalı ekiple ikinci yılını geçiriyor.

Çaylak sezonunda baskıdan uzak şekile Nikita Mazepin'i mağlup eden Schumacher, yıl boyunca VF-21'in kötü performansı nedeniyle tek bir puan dahi alamadı.

Fakat Mazepin'in sezon öncesinde takımdan gönderilmesiyle Haas, Kevin Magnussen gibi tanıdık bir yüzü takıma getirdi ve Danimarkalı pilot, uzun süre F1'de yarıştığı için iyi bir referans noktası olarak görülüyor.

Haas'ın güçlü bir başlangıç yaptığı ilk dört yarışta Magnussen üç kez puan alırken, Schumacher tek bir puan dahi alamadı ve şampiyonada puan alamayan birkaç isimden birisi.

Alman pilotun gelecekte Ferrari'ye geçebileceği düşünüldüğü için önümüzdeki birkaç yıllık performansı kritik olacak.

Fakat eski F1 pilotu Berger'e göre Schumacher, şu anda Ferrari için yarışmaya hazır değil.

Motorsport-Total.com'a konuşan Berger, "Öncelikle Ferrari'ye geçişin Mick için çok erken olacağını düşünüyorum."

"Bence Mick sadece kendisine odaklanmalı ve bu yıl takım arkadaşıyla mücadele edip, onun önünde olabileceğini göstermeli. Bu nedenle şimdi önünde çok zorlu bir görev var."

"Ayrıca Mick'in şu anda 'Ferrari'ye nasıl gidebilirim' diye düşünmemesi gerektiğine inanıyorum. Öncelikle Haas'ta kendisini göstermeli ve takım arkadaşını yenmeli."

“Sonrasında zaten otomatik olarak bir sonraki seviyeye geçersiniz. Formula 1'e girip hemen ön tarafta yarışamazsınız, bunu yapmak zaman alır."

"Yani Mick iki veya üç yıl içinde iyi performanslar gösterirse, o noktada bunun için iyi bir zaman olabileceğini söyleyebiliriz. İşte o zaman bu tartışmayı yapabiliriz."

"Fakat şimdiden bunu yapmak yanlış olur." dedi.

Ferrari'de her iki pilotun da 2024 sonuna kadar anlaşması bulunuyor.