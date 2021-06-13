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Formula 1 Haberler

Berger: ''Mick, tipik bir Schumacher''

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Gerhard Berger, bu sezon Mick Schumacher'in gösterdiği performanstan etkilendiğini ve Alman pilotun ''tipik bir Schumacher'' olduğunu söyledi.

Berger: ''Mick, tipik bir Schumacher''

Schumacher, Haas'la anlaşma imzaladıktan sonra, Formula 1'deki çaylak sezonuna istikrarlı bir başlangıç yaptı.

Genel olarak, takım arkadaşı Nikita Mazepin'den daha iyi performanslar sergileyen Alman pilot, çok fazla hata yapmadı ve çalışma etiğiyle takımını etkiledi.

Eski Formula 1 sürücüsü Berger, 22 yaşındaki Schumacher'in hem pist üzerinde, hem de pist dışındaki davranışlarından övgüyle bahsetti.

Sport.de'ye konuşan Berger şu ifadeleri kullandı: ''Mick her şeyi doğru yapıyor. Bu şartlar altında ondan beklediğiniz performansı sergiliyor. Takım arkadaşını yeniyor, temiz yarışlar çıkarıyor ve az hata yapıyor.''

''Yarışları nasıl analiz ettiğini de görebilirsiniz. O, tipik bir Schumacher. Onun çok hızlı öğrendiğini ve tüm bilgileri emdiğini görebilirsiniz.''

''Haas en iyi takım olmasa bile, Mick birkaç yarıştan sonra Haas'ta birinci sürücü olduğunu gösterdi. Bu bir başarı. Bu yüzden onun geleceğine inancım var.''

Mick, kaçınılmaz şekilde, babası Michael'la karşılaştırılıyor ve hatta Formula 1 sürücüsü olmadan önce bile karşılaştırılıyordu.

Yedi kez dünya şampiyonası kazanan baba Schumacher'in, F1 tarihindeki en iyi sürücülerden biri olduğunu düşünüldüğünde, Berger bu karşılaştırmanın çok da adil olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

''Onun iyi bir Formula 1 sürücüsü olacağı tahmin edilebilir. Ne kadar iyi olacağını göreceğiz.''

''Bazen babasıyla karşılaştırılıyor ve babasının adımları çok büyüktü. Bu karşılaştırmanın tamamen adil olduğunu düşünmüyorum.''

Berger, Lewis Hamilton'ın birçok rekoru egale etmesine rağmen, eski Ferrari sürücüsünün hâlâ tarihteki en iyi sürücü olduğunu düşündüğünü de ekledi.

''Her şeyden önce, Ferrari'yi nasıl tekrar başarı yoluna koyduğundan çok etkileniyorum.''

''Bana sorarsanız, Sebastian Vettel, Alain Prost veya Fernando Alonso; biz bunu başaramadık. Biz sadece Ferrari'yle yarış kazandık ancak yeterince büyük bir ilerleme kaydedemedik.''

''Sadece Niki Lauda ve Michael Schumacher bunu yapmayı başarabildi.''

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