Berger: "Mercedes'in baskı altında hata yapması ilginç"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2016'dan beri ilk kez gerçek anlamda bir şampiyonluk savaşıyla karşı karşıya gibi görünüyor. Daha önce Ferrari pilotu Sebastian Vettel de Hamilton'la savaşmıştı ancak Mercedes genel anlamda daha üstün olan taraftı.

Fakat bu yıl Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk altı yarışın tamamında Mercedes'e çok yakındı ve hatta çoğu yarışta daha hızlı olan taraftı.

Azerbaycan GP sonrası Verstappen'in avantajı çok az olsa da sürücüler şampiyonadaki liderliği devam ediyor. Eğer Azerbaycan GP'de lastiği patlamasaydı şu anda ikili arasında 15 puanlık bir fark oluşabilirdi.

Mercedes bu yıl şimdiye kadar çeşitli hatalar yapmış durumda ve eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger, Mercedes'in baskı altında yaşadığı sorunlara şaşırıyor.

Alman Sport1'e konuşan Berger, "Lewis, Bakü'de galibiyet alabilmek için yarışın yeniden başlangıcında her şeyini ortaya koyması gerektiğini biliyordu. Fakat her şey ters gitti."

"Ancak böyle şeyler olabilir. Mercedes'in Red Bull'un baskısı altında sorun yaşıyor olması özellikle ilginç görünüyor."

"Ancak bu iki takım arasındaki mücadele, Lando Norris'in iyi performans gösterdiği McLaren ve Ferrari tarafından da etkilenebilir. AlphaTauri'de yarışan Pierre Gasly bile ön tarafta savaşabilir."

"Bu nedenle yarışlar çok ilginç geçiyor ve taraftarların tam olarak ihtiyacı olan şey bu. Önceki üç Grand Prix'de sekiz farklı pilot podyuma çıktı. Sadece Verstappen iki kez ilk üçe girdi. O yarışlar da Barselona ve Monako yarışlarıydı." dedi.

Yine de Berger'e göre Hamilton'ın görevi, 2016'da Nico Rosberg'le olan savaşından daha kolay.