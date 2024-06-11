Berger: "Mercedes Newey'i ikna ederse Verstappen'i de eder"

Lewis Hamilton'ın sene sonunda Ferrari'ye gidecek olmasıyla Toto Wolff, yedi kez Dünya Şampiyonu'nun boşalan koltuğu için bir arayışa girdi ve bu koltuk için en çok istediği kişinin Max Verstappen olduğunu dile getirdi.

Ancak Hollandalı pilot defalarca Red Bull'da kalmak istediğini söyledi. Hatta Sergio Perez'in yeni iki yıllık sözleşmesinin ardından Verstappen, 'önümüzdeki iki yıl boyunca' takım arkadaşları olarak başarılarını sürdürmekten bahsetti.

Eski F1 pilotu Berger, Verstappen'in seçeneklerini değerlendireceği bir zamanın gelebileceğini, ancak onu performansın yönlendirdiğini ve bugün bu performansın Red Bull olduğunu düşünüyor.

Berger, "Max şu anda akıl hocası Helmut Marko ve teknik gurusu Adrian Newey olmadan ne yapacağına dair güçlü bir değerlendirme aşamasında."

"Red Bull şu anda kesinlikle en iyi çözüm ama Max bir fırsat doğar doğmaz daha iyi bir çözüm arayışına girecektir. Aracın zayıflamaya başladığını fark ederse ve başka bir yerde avantaj görürse, bu fırsatı değerlendirecektir. Performans onu yönlendiriyor."

"Mercedes takım patronu Toto Wolff onu ikna etmeye çalışıyor ama Max mevcut durumda sürüş gücünün Mercedes'i zafere giden yola geri döndürmeye yetmeyeceğini biliyor."

Bu nedenle Verstappen'in Red Bull'dan Mercedes'e geçme ihtimalinin yerinde kalma ihtimalinden 'daha az' olduğunu düşünüyor.

Ancak eski F1 pilotuna göre Mercedes tünelinin sonunda ışık var.

Mercedes'in George Russell üçüncülük ile bu sezonki ilk Grand Prix podyumunu elde ettiği bir yarış haftasonunun ardından Berger, Wolff'un Mercedes'i düştüğü çukurdan 'çıkaracağına' inanıyor.

"Bu kesinlikle Russell ve Hamilton'ın hatası değil, onlar mükemmeller."

"Araç yeterince hızlı değil, bu yüzden sadece teknik bir sorun olabilir."

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Fotoğraf: Alexander Trienitz

"Ancak Toto Wolff'un hırsını bildiğimizden, eminim ki takımı bu çıkmazdan kurtulacaktır."

Berger bunu yapmanın ve Verstappen'le anlaşmanın kesin yollarından birinin, önümüzdeki sezonun ilk çeyreğinde Red Bull'dan ayrılacak olan tasarım gurusu Adrian Newey'i takımın başına getirmek olduğunu söylüyor.

"Onu almak isteyen her takım için bu bir zorunluluk. Eğer Newey Mercedes'i seçerse, Verstappen kısa sürede orada olur."

"Newey mutlak bir dahi - onun olduğu her yerde başarı vardır. Son 25 yılda bunu kanıtladı."

"Ama şu anda Newey Ferrari'ye gidecek gibi görünüyor. Eğer bu gerçekleşirse, ki öyle olacağını varsayıyorum, takım patronu Vasseur, Newey, Leclerc ve Hamilton ile yeni bir başarı dönemi başlayabilir. Bence bu kombinasyonu diğerlerinin yenmesi çok zor olacaktır."