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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Berger: "Max, Sochi öncesi Bottas'ı etkilemiş olabilir"

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Gerhard Berger, Max Verstappen'in geçişi kolaylaştırmak için Rusya Grand Prix'sinden önce Valtteri Bottas'ı etkilemiş olabileceğini söyledi.

Berger: "Max, Sochi öncesi Bottas'ı etkilemiş olabilir"

Verstappen Sochi'de, önceki yarışta Lewis Hamilton ile çarpıştığı için verilen üç sıra grid cezasına ek olarak motor değişikliği cezası aldı ve yarışa en arkadan başladı.

Red Bull sürücüsü ilk bölümde hızlıca yukarı çıktı. Yarışın sonuna doğru başlayan yağmur nedeniyle geçiş lastikleri takmak için sürücüler pite gelince, sıralama karıştı. Verstappen doğru zamanda pite gelerek avantaj elde etti ve Hamilton'ın ardında ikinci sırada finiş gördü.

Berger, strateji dışında yarış öncesi bir faktörün daha yer aldığına inanıyor. Berger, Hollandalı'nın, parça değişimi nedeniyle ceza alan beş sürücüden biri olan Bottas ile arasındaki konuşmanın da etkili olduğunu düşünüyor.

Avusturyalı eski F1 sürücüsü, F1-Insider'a verdiği demeçte, 1990-92 yılları arasında McLaren'da takım arkadaşı Ayrton Senna ile arasında taktiğe dönüşen bir konuşmayı referans gösterdi.

Berger'e göre plan, Bottas'ı adil oynamaya ikna etmekti. Mercedes'in, Fin sürücüye beşinci bir motor ile ceza aldırarak, Verstappen'i geride tutmak istediğine dair şüpheler vardı.

Nihayetinde Verstappen, Bottas'ı geride bıraktı. Damon Hill ise Bottas'ın buna izin verdiğini söyledi.

Berger: "Max, tüm kararlılığı ve konsantrasyonuyla kesinlikle kafasını toparlamış gibi görünüyor. Ne yapacağını kesinlikle biliyor."

Max'ın, Bottas'ı etkilediği söylemi hakkında ise, "Şampiyonlar bunu yapar. Senna her yarıştan önce sürücülere gider ve planlarını anlatırdı. Bu her zaman işe yarardı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, sprays Champagne from the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, sprays Champagne from the podium

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton, Verstappen için Rusya'nın sonucunu "büyük hasar kontrolü" olarak tanımladı. Çünkü, kalan yedi yarışta İngiliz pilotun motor değişimi cezası alması beklenirken, Verstappen şampiyonada sadece iki puan geride kaldı.

Berger, Verstappen'in bazı hafta sonlarında yarış dışı kalsa da çoğunu lider tamamladığı için avantajı elinde tuttuğunu söyledi.

Berger, "Bence Max başaracak. Sonunda Mercedes'le denk bir araca sahip ve harika bir iş çıkarıyor."

"En arkadan başladığını düşünürsek, Sochi'de aldığı ikincilik hasar kontrolünden çok daha fazlasıydı. Mercedes'in penaltı attığını ama Max'in kurtardığını söyleyebiliriz." dedi.

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