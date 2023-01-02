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Formula 1 Haberler

Berger: "Marko'nun aksine tüm yarışlarda yer alacak enerjim yok"

Eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger, sporda artık aktif bir rol almak istemediğini söyledi.

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Berger: "Marko'nun aksine tüm yarışlarda yer alacak enerjim yok"
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Gerhard Berger, önceki yıllarda DTM şampiyonasının başındaydı ve belki de en zorlu dönemde buraya liderlik etmeye çalıştı.

Fakat sonunda DTM, ADAC'a devredildi ve Berger de buradaki görevini bıraktı. Fakat büyük bir motor sporları tutkunu olan Berger'in tamamen emekli olacağı düşünülmüyor.

Eski Formula 1 pilotunun adı, motor sporlarındaki çeşitli rollerle anılıyor. Bir ara Ferrari patronu olabileceği konuşulmuş, ardından adı Audi danışmanlığıyla anılmıştı.

Aslında herkesle iyi bir ilişkisi olması ve büyük saygı görmesinden ötürü bu tarz iddialar pek de şaşırtıcı değil.

Yine de Avusturyalı TV kanalı ORF'ye konuşan Berger, motor sporlarının artık hayatının öncelikleri arasında yer almadığını söyledi. 

Tam zamanlı bir roller ilgilenmediğini burgulayan Berger, "Kesinlikle bunu yapmak istemiyorum."

"Zaten 63 yaşındayım, sezonun tüm yarışlarına gelecek enerjim yok."

"Helmut Marko 80'li yaşlarında ama hâlâ her yarışa katılıyor. Fakat bu hayatta onun gibi çok ama çok az insan var."

"Doğru zamanda bırakmak istiyorum ve o zaman geldi." dedi.

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