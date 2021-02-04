Berger: "Hamilton şu anda dünyadaki 'en komple' yarış pilotu"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, son yıllarda yakaladığı başarıların ardından adını Formula 1 tarihine yazdırmayı başardı ve şu anda çok sayıda rekorun yeni sahibi konumunda yer alıyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner gibi bazı isimler Max Verstappen'in Hamilton'dan daha iyi olduğunu söylese de, eski F1 pilotu Gerhard Berger bu görüşü paylaşmıyor.

Şimdilerde DTM'in patronluğunu yapan Berger, İtalyan Autosprint'e verdiği demeçte, “Charles Leclerc ve Max Verstappen harika sürücüler, ancak Hamilton dünyadaki en hızlı ve en iyi sürücü olmaya devam ediyor."

"Hamilton'a baktığınızda, pistteki şartlardan en iyi şekilde nasıl yararlanacağını her zaman biliyor ve yarışın her turunda araçtan en iyisini çıkarıyor. Lastiklerle nasıl çalışması gerektiğini biliyor ve güvenlik aracının ardından çabucak onları çalışma aralığına getiriyor."

"Bu bana Senna veya Schumacher'in arkasında gittiğim ve pit stoptan hemen sonra beş saniye geride kaldığım zamanları hatırlatıyor. Bu açıdan Senna, Schumacher ve Hamilton'ın eşi benzeri yok. Bu üç sürücü, şimdiye kadar Formula 1 aracını kullanmış en iyi sürücüler arasında yer alıyorlar."

"Hamilton olmasaydı, Verstappen ve Leclerc'in her ikisi de bir Mercedes'le şampiyonluk kazanırdı Rekabetleri bana Senna ve Prost arasındaki mücadeleyi hatırlatıyor."

"Charles çok daha sakin ve aracı çok fazla duygularıyla kullanmıyor. Verstappen ise daha agresif. Mesela Senna her zaman öyleydi."

"Ancak ikisinden hangisinin kazanacağını söylemek benim açımdan çok zor." dedi.