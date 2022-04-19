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Berger: "Leclerc birçok şampiyonluk kazanabilir"

Eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger, Verstappen'i Senna ve Hamilton'ın varisi olarak gösterirken, Leclerc'in birçok kez şampiyon olabileceğini söyledi.

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Berger: "Leclerc birçok şampiyonluk kazanabilir"
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Lewis Hamilton'ın spor üzerindeki uzun süreli ve neredeyse kesintisiz şekilde devam eden hegemonyası, yeni nesil sürücüler tarafından yavaş yavaş kırılıyor.

Yıllarca üçüncü sıradan ileri gidemeyen Red Bull pilotu Max Verstappen, 2021'de şampiyonluğa ulaşan taraf oldu, görünen o ki bu başarıyı elde eden tek genç sürücü kendisi olmayacak.

Charles Leclerc, 2018 sezonuna mükemmel bir başlangıç yaptı. İlk üç yarışın ikisini kazanan Leclerc'den puan çalabilen tek pilot, Suudi Arabistan'da galibiyete ulaşan Verstappen oldu.

Konuşmak için henüz erken fakat pek çok kişi Monakolu pilotun bu yıl Sürücüler Şampiyonasını kazanabileceğini tahmin ediyor. Eski Ferrari pilotu Gerhard Berger de bu düşünceleri paylaşanlardan biri.

Berger, Leclerc'in "birçok" kez şampiyonluk kazanabileceğini söyledi ve ayrıca Hamilton ile Ayrton Senna arasındaki benzerliğin de altını çizdi.

Formula Passion'a konuşan Avusturyalı, "Hamilton, yarışları yönetme şekliyle, politik olarak çalışma şekliyle ve takımı yönetme şekliyle Ayrton'a çok benziyor."

“Senna, neredeyse herkesin kalbini kazanan karizmatik bir kişiliğe sahipti. Ayrton ve Lewis benzer ve çok özel pilotlar. Bu ikilinin varisi Verstappen olabilir, ancak Leclerc'in birçok şampiyonluk kazanabileceğini düşünüyorum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Bir başka Avusturyalı, eski Red Bull pilotu Christian Klien de Leclerc'in yeteneğinin Verstappen ile eşleştirilebileceğini söyledi.

Klien, "Leclerc, daha kariyerinin başında, Ferrari'de Sebastian Vettel'e karşı neler yapabileceğini gösterdi."

"Tamam, Carlos Sainz de iyi. Ancak artık araçları kazanabilecek seviyede ve burada Leclerc'in olağanüstü yeteneği ön plana çıkıyor. Verstappen gibi, o da şampiyonluk kumaşına sahip.

"Sürüş açısından Leclerc'in Verstappen ile aynı seviyede olduğunu düşünüyorum. Bahreyn veya Cidde'deki yarışları düşünüyorum. Charles'ın şampiyonada söz sahibi olabilecek kadar olgunlaştığını kesinlikle görebilirsiniz."

"Leclerc artık Dünya Şampiyonası sıralamasındaki önemli liderliğini daha da arttırabilir, ancak Formula 1'de büyük farkların kapandığı yıllar oldu." dedi.

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