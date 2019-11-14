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Formula 1 / Son dakika

Berger, Kubica'nın DTM'e katılmasını istiyor

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Berger, Kubica'nın DTM'e katılmasını istiyor
Ekleyen:
, Editör
14 Kas 2019 08:56

DTM'in patronu Gerhard Berger, Robert Kubica'nın DTM'de mücadele etmesini istediğini söyledi.

Robert Kubica, bu yıl uzun bir aranın ardından Formula 1'e geri dönüş yaptı ancak Williams'ın geride kaldığı sezondan umduğunu bulamadı.

Williams'la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Kubica'nın 2020'de F1'de yedek, test veya gelişim pilotluğu yapması ve ek olarak başka bir seride tam sezon mücadele etmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Polonyalı pilotun ismi DTM serisiyle anılıyor ve F1'in efsanesi Gerhard Berger bunun gerçekleşmesini umuyor.

DTM serisinin patronu ve F1 efsanesi Gerhard Berger, “Robert Kubica gibi büyük isimler her zaman radarımızda."

“Şu anda bu bütçeye veya araçların boş olup olmadığı gibi birçok faktöre bağlı. Ancak bu isimleri DTM'de görmek istediğime hiç şüphe yok. ” dedi.

Berger, Super GT'den ayrılacağını açıklayan eski F1 dünya şampiyonu Jenson Button'ın da DTM'e geçmesini istiyor.

"Sportif açıdan bakarsak mevcut DTM sürücülerimizle benzer seviyede olacaklar. Sahip olduğumuz sürücüler en iyileri ama Kubica ya da Jenson Button kadar üne sahip değiller. Üzerinde çalıştığımız şey bu."

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM , Formula 1
Editör Kemal Şengül

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