Berger: "Senna'nın Imola kazası olmasa, Schumacher'in bugünkü rekorları olmazdı"

Eğer Ayrton Senna yaşasaydı, bugün 60. yaşına girecekti.

Senna, Formula 1 dünyasındaki pek çok isim ve taraftara göre tüm zamanların en büyük sürücüsü olarak görülse de, şampiyonluk sayısı olarak Michael Schumacher (yedi şampiyonluk), Lewis Hamilton (altı), Juan Manuel Fangio (beş) Alain Prost ve Sebastian Vettel'in (her biri dört) arkasında kaldı.

Ancak Gerhard Berger, Senna'nın 1994 yılında Imola'daki ölümcül kazası olmasaydı, şimdi durumun çok farklı olacağını düşünüyor.

Berger, ilk üç yarışta olanların aksine Senna'nın 1994 yılını tamamlasaydı, o yıl şampiyon olacağından da emin.

Michael Schumacher'in ilk üç yarışı kazandığı 1994 hakkında konuşan Berger, "Monte Carlo'daki dördüncü yarışta yine Williams'ın aerodinamik anlamda ne kadar zor ve neredeyse sürülemez olduğundan yakınacaktı."

"Ama kendi kendine de 'bir yarışta daha hayatta kalmalıyım çünkü Adrian Newey bir sonraki yarış için güncellemeler hazırlayacak' derdi. Muhtemelen Monte Carlo'yu da kazanmış olurdu çünkü aerodinamik o kadar da önemli değil ve aynı zamanda Monako'da her zaman galibiyet için yeterince iyiydi. Çalışan yeni aerodinamik güncellemelerle Barcelona'da yükselir ve uzaklaşırdı."

"O noktadan sonra eminim başarılı bir dönem başlamış olacaktı; Ayrton Senna, Adrian Newey ve Williams dönemi. Hatta birileri çıkıp onu durduramazsa, Formula 1'e zarar verebilirdi, yani o kadar üstün olurdu."

"Senna hemen hemen her yarışı kazanacaktı. Araç çok üstündü ve bir sürücü olarak Ayrton Senna da... Hızdan ya da sözlerinden bağımsız olarak, Adrian Newey'i daha da motive edecekti. Bu, daha önce hiç olmadığı gibi bir dönem yaratacaktı. İnsanlar TV'den izleyip izlemeyeceğini sorgulamaya başlardı, çünkü sadece bir pilot kazanıyor olurdu."

"Sanırım bugün Senna'nın yedi veya sekiz kez dünya şampiyonu olabileceğini söyleyebiliriz. Michael Schumacher için istatistikler bugünkü gibi olmazdı."

"Michael, Ayrton'a yaklaşacak malzemeye bile sahip olamazdı. Benim için bu, Ayrton Senna adına tamamen net bir hikaye olurdu."

Berger'e göre Senna, 37 yaşında, yani 1997 sonunda emekli olurdu ve sonra da siyasete atılırdı.

"Brezilya başkanı olurdu. O dönem siyasete hep göz gezdirirdi. Zaten vakıfları vardı ve cenazesine on binlerce insan geldi. Bütün ülke arkasında kenetlendi. Her şeyden önce bunu yapacak becerileri de vardı."