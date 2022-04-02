Berger: "Hamilton’ın yaklaşımı Senna ve Prost'un 'ortasında' bir yerde"

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Hamilton, geçtiğimiz yıl Abu Dhabi'deki şampiyonluk yarışının son turunda galibiyeti Red Bull pilotu Max Verstappen'e kaybetmesinin ardından, rekor sekizinci şampiyonluğunu kaçırdı.

37 yaşındaki Hamilton'ın, Mercedes ile 2023'ün sonuna kadar anlaşması var. İngiliz, F1'deki en fazla pole (103) ve en fazla galibiyet (103) rekorunu elinde tutuyor.

Hamilton yeni sezona girerken "daha agresif bir sürücü" olmayı planladığını söylemişti. Ancak F1 efsanesi Berger, daha agresif bir sürücü olmanın Hamilton için "doğru bir fikir" olup olmadığını sorguladı ve İngiliz sürücünün pistteki "sakinliğini" övdü.

Berger, "Max gibi daha agresif olması gerektiğinden ya da bunun doğru yönde işe yarayacağından emin değilim."

"Bence, bazen kaza yapmamak için izin vermesi ama başka bir şekilde geri gelmesi çok akıllıca. Lewis'in bütün tecrübeleriyle birlikte çok sakin biri olduğunu görebiliyorum. Her zaman fırsatlarını kullandı. Silverstone dışında mükemmeldi." dedi.

Alain Prost, Ayrton Senna, McLaren Photo by: Sutton Images

Berger, McLaren'daki zamanlarında, üç kez dünya şampiyonu Senna ile iyi bir ilişki kurdu ve kariyerinin çoğunda, Senna'ya zıt bir stile sahip olan Prost ile yarıştı.

Autosport/Motorsport.com tarafından Hamilton'ın daha çok metodolojik Prost'a benzeyip benzemediği sorulan Berger, onun "ortada bir yerde" olduğunu ve Verstappen'in agresifliğinin Senna'nın yaklaşımını anımsattığını söyledi.

Berger, "Günün sonunda, buradaki 45 yılın ardından gördüğüm en iyi iki sürücünün Lewis ve Senna olduğunu söyleyebilirim."

"Ancak Senna'yı hâlâ birinci sıraya koyarım. Çünkü Senna'nın cazibesi ve kişiliği farklı bir seviyedeydi. Spor tarafında ise Lewis'ın Senna kadar iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Berger, Verstapen'in geçtiğimiz yıl Hamilton'a karşı yarışırken "agresif olmak zorunda" olduğunu ve Hollandalı pilotun yaklaşımının 2022'de değişip değişmeyeceğini merak ettiğini söyledi.

Berger, "Bu yıl eğer en iyi araca sahipse belki kendisini adapte eder veya bunu farklı bir şekilde yapar çünkü belki bu agresifliğe sahip olmasına gerek olmaz."

"Çünkü bu kadar agresifsen ve işe yaramayınca birbirinize temas ederseniz veya yarış dışı kalırsan canın acır."

"Bazen geçtiğimiz yıl Lewis'ın yaptığı gibi 'tamam, bu yarışta puan alamamak benim için daha kötü olur çünkü bir şekilde geri alacağım" demek daha iyidir. Bu tamamen paketinizin ne kadar iyi olduğuna bağlı." dedi.