Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / F1: "Üç yarış yapmak, ABD pazarındaki değerimizi azaltmayacak"
Formula 1 Haberler

Berger: "Hamilton’ın yaklaşımı Senna ve Prost'un 'ortasında' bir yerde"

Gerhard Berger, Lewis Hamilton'ın yaklaşımının, kendisini F1 efsaneleri Ayrton Senna ve Alain Prost'un "ortasında bir yere" koyduğunu söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Berger: "Hamilton’ın yaklaşımı Senna ve Prost'un 'ortasında' bir yerde"
Haberi dinle

Hamilton, geçtiğimiz yıl Abu Dhabi'deki şampiyonluk yarışının son turunda galibiyeti Red Bull pilotu Max Verstappen'e kaybetmesinin ardından, rekor sekizinci şampiyonluğunu kaçırdı.

37 yaşındaki Hamilton'ın, Mercedes ile 2023'ün sonuna kadar anlaşması var. İngiliz, F1'deki en fazla pole (103) ve en fazla galibiyet (103) rekorunu elinde tutuyor.

Hamilton yeni sezona girerken "daha agresif bir sürücü" olmayı planladığını söylemişti. Ancak F1 efsanesi Berger, daha agresif bir sürücü olmanın Hamilton için "doğru bir fikir" olup olmadığını sorguladı ve İngiliz sürücünün pistteki "sakinliğini" övdü.

Berger, "Max gibi daha agresif olması gerektiğinden ya da bunun doğru yönde işe yarayacağından emin değilim."

"Bence, bazen kaza yapmamak için izin vermesi ama başka bir şekilde geri gelmesi çok akıllıca. Lewis'in bütün tecrübeleriyle birlikte çok sakin biri olduğunu görebiliyorum. Her zaman fırsatlarını kullandı. Silverstone dışında mükemmeldi." dedi.

Alain Prost, Ayrton Senna, McLaren

Alain Prost, Ayrton Senna, McLaren

Photo by: Sutton Images

Berger, McLaren'daki zamanlarında, üç kez dünya şampiyonu Senna ile iyi bir ilişki kurdu ve kariyerinin çoğunda, Senna'ya zıt bir stile sahip olan Prost ile yarıştı.

Autosport/Motorsport.com tarafından Hamilton'ın daha çok metodolojik Prost'a benzeyip benzemediği sorulan Berger, onun "ortada bir yerde" olduğunu ve Verstappen'in agresifliğinin Senna'nın yaklaşımını anımsattığını söyledi.

Berger, "Günün sonunda, buradaki 45 yılın ardından gördüğüm en iyi iki sürücünün Lewis ve Senna olduğunu söyleyebilirim."

"Ancak Senna'yı hâlâ birinci sıraya koyarım. Çünkü Senna'nın cazibesi ve kişiliği farklı bir seviyedeydi. Spor tarafında ise Lewis'ın Senna kadar iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

İlginizi çekebilir:

Berger, Verstapen'in geçtiğimiz yıl Hamilton'a karşı yarışırken "agresif olmak zorunda" olduğunu ve Hollandalı pilotun yaklaşımının 2022'de değişip değişmeyeceğini merak ettiğini söyledi.

Berger, "Bu yıl eğer en iyi araca sahipse belki kendisini adapte eder veya bunu farklı bir şekilde yapar çünkü belki bu agresifliğe sahip olmasına gerek olmaz."

"Çünkü bu kadar agresifsen ve işe yaramayınca birbirinize temas ederseniz veya yarış dışı kalırsan canın acır."

"Bazen geçtiğimiz yıl Lewis'ın yaptığı gibi 'tamam, bu yarışta puan alamamak benim için daha kötü olur çünkü bir şekilde geri alacağım" demek daha iyidir. Bu tamamen paketinizin ne kadar iyi olduğuna bağlı." dedi.

paylaşım
yorumlar
F1: "Üç yarış yapmak, ABD pazarındaki değerimizi azaltmayacak"
Önceki haber

F1: "Üç yarış yapmak, ABD pazarındaki değerimizi azaltmayacak"
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
F1: "Üç yarış yapmak, ABD pazarındaki değerimizi azaltmayacak"
Formula 1

F1: "Üç yarış yapmak, ABD pazarındaki değerimizi azaltmayacak"

Marko: "Red Bull'un önde kalmak için ağırlık azaltması gerekiyor" Avustralya GP
Formula 1

Marko: "Red Bull'un önde kalmak için ağırlık azaltması gerekiyor"

Steiner: "Schumacher'in özgüvenini kaybedeceğini sanmıyorum"
Formula 1

Steiner: "Schumacher'in özgüvenini kaybedeceğini sanmıyorum"

Daha fazlası
Alain Prost
Prost: "FIA, Formula 1 kuralları konusunda çok zor bir görevle karşı karşıya"
Formula 1

Prost: "FIA, Formula 1 kuralları konusunda çok zor bir görevle karşı karşıya"

Prost: "Formula 1'de kalmak istiyorum"
Formula 1

Prost: "Formula 1'de kalmak istiyorum"

Wolff, Prost'tan Senna ile olan mücadelelerini dinlemiş
Formula 1

Wolff, Prost'tan Senna ile olan mücadelelerini dinlemiş

Son Haberler

Berger: "Hamilton’ın yaklaşımı Senna ve Prost'un 'ortasında' bir yerde"
Formula 1 Formula 1

Berger: "Hamilton’ın yaklaşımı Senna ve Prost'un 'ortasında' bir yerde"

F1: "Üç yarış yapmak, ABD pazarındaki değerimizi azaltmayacak"
Formula 1 Formula 1

F1: "Üç yarış yapmak, ABD pazarındaki değerimizi azaltmayacak"

Ralf: "Perez, Verstappen ile arasını kapattı"
Formula 1 Formula 1

Ralf: "Perez, Verstappen ile arasını kapattı"

Liberty, Las Vegas'ın F1'de Amerikalı bir sürücü olma ihtimalini artırdığını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Liberty, Las Vegas'ın F1'de Amerikalı bir sürücü olma ihtimalini artırdığını düşünüyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.