Berger: "Hamilton - Verstappen savaşı, tam olarak F1'in ihtiyaç duyduğu şeydi"

Hamilton ve Verstappen, İtalya GP hafta sonunda yarışa erken veda etmelerine neden olan kazanın ardından bu hafta sonu Rusya GP ile mücadeleye devam edecekler.

Britanya'daki temastan çok geçmeden İtalya'da da temas yaşandı ve bu temasta iki pilot birden yarışa veda etti. Şampiyonluk mücadelesinde iki pilottan herhangi birisinin pes edeceğine dair bir işaret yok.

Benetton, Ferrari ve McLaren ile galibiyetler almayı başaran Berger, bu temasların spor için olumsuz olmaktan ziyade olumlu olduğunu, bu sayede spora ilginin daha da arttığını söyledi.

Monza'da yaşananlar için Berger, "Şu ana kadar her şey söylendi ve bana göre o bir yarış kazasıydı."

"O kazayı kimin engelleyebileceğini söylemek isterseniz, daha çok Max'in engelleyebileceğini ifade edebilirsiniz. O, bu yüzden 3 sıra grid cezası aldı."

"Ancak daha da önemlisi, Formula 1'in tam olarak buna ihtiyaç duyuyor olması. Bu bir yarış. Sonunda iki büyük isim birbirleriyle savaşıyor. Onların iki farklı takımdan olması, bu mücadeleyi daha da iyi kılıyor."

"Ferrari'den bir isim de 3. pilot olarak ön sıra mücadelesine dahil olsaydı neler olurdu hayal edebiliyor musunuz? Tribünler tamamen dolu olurdu ve insanlar yeniden izlerlerdi."

"Formula 1 uzun yıllardır bunu arıyor. Bu tür şeylerin olması spor için çok önemli." dedi.

DTM'in başında yer alan Berger, her iki pilotun gücüne bakınca kimin kazanacağını söylemenin zor olduğunu düşünüyor. Ancak Berger, yeni bir ismin yani Verstappen'in kazanmasının daha iyi olacağını söylüyor.

Berger, "Tüm spor için bir değişiklik olması iyi olur. Ancak bununla birlikte, Lewis Hamilton'un da bu kadar yılın ardından hâlâ zirvede performans gösteriyor olması, öldürme içgüdüsüne ve disipline sahip olması harika bir şey."

"Lewis'in tüm zamanların en iyisini olduğunu da görmek isterim. Bu yüzden size bu konuda gerçekten doğrudan bir cevap vermek zor."

"Lewis'in art arda 4 kez şampiyon olduğunu gördük ve Max Verstappen'in de artık bir yıldız olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu açıdan genç olanın önde olduğunu görmek harika olur." dedi.