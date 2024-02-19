Berger: "Hamilton ve Ferrari, yeni bir dominasyon başlatabilir"

Bir zamanlar Ferrari'de de yarışan Berger, yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'ın tüm Ferrari'ye ilham ve cesaret verebileceğine düşünüyor.

Avusturyalı motor sporları efsanesi, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Aslında bu geçişin daha erken olmasını bekliyordum."

"Lewis'in kariyerini Ferrari'de sonlandırabileceğini anlamıştım çünkü her iki taraf için de kazan-kazan durumuydu."

"Takımın yeni bir döneme başlaması gerekiyor ve Lewis sadece Formula 1 tarihinin en iyi pilotlarından biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda pazarlama açısından da son derece etkili bir isim olarak öne çıkıyor."

Gerhard Berger, Ferrari 412 T2 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Ferrari ve Hamilton markası bir araya geldiğinde, taraftarlar için son derece çekici bir kombinasyon oluşuyor."

"Dahası Lewis, Ferrari ile şampiyonluk kazanmanın her pilotun hayali olduğu gibi kendi kariyeri için de son derece değerli bir başarı olacağının farkında. Bu onu daha da ünlü yapacak."

"Lewis bir galibiyet makinesi. Yapmak istediği de tam olarak bu; kazanmak."

"Bu yüzden Ferrari ile yaptığı sözleşme her iki taraf için de uygun. Ona çok para ödenecek ve gerçekten sevilecek. Bu, dünya motor sporlarındaki en büyük hikayelerden biri olacak, bu yüzden bana sadece pozitif bir şey gibi geliyor."

"Her şeyden önce Ferrari, onun tecrübesinden faydalanacak. Sonuçta yüzden fazla yarış kazandı ve kazanmak onun için olağan bir şey. Takımı nasıl motive edeceğini ve politik anlamda zor durumlarda nasıl davranacağını biliyor."

"Ayrıca Lewis'le beraber diğer takımlardan bazı önemli isimler Ferrari'ye gelebilir. Böylece Ferrari tarihinde Michael Schumacher'de olduğu gibi başarılı bir dönem başlayabilir."