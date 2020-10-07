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Formula 1 / Son dakika

Berger: "Hamilton, Senna ile birlikte tutabileceğim ilk pilot”

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Berger: "Hamilton, Senna ile birlikte tutabileceğim ilk pilot”

Eski F1 pilotu Gerhard Berger, Ayrton Senna seviyesinde gördüğü tek pilotun Lewis Hamilton olduğunu söyledi.

1960 doğumlu Ayrton Senna, Formula 1’de üç kez dünya şampiyonu oldu, ancak pek çok isim 1994 yılındaki trajik Imola kazasında ölmemiş olsaydı bu sayının daha da yüksek olabileceğini kabul ediyor.

Senna hâlâ en iyi F1 sürücülerinden birisi ve hatta en iyisi olarak kabul görüyor.

Michael Schumacher’in geçmişteki güçlü performansına rağmen Gerhard Berger, Ayrton Senna seviyesindeki tek pilotun Hamilton olduğunu düşünüyor.

“Evet Lewis şu anda en iyisi. Michael Schumacher'ın rekorlarını kırmak için gerekli her şeye sahip. Sıklıkla benden Hamilton ve Senna'yı karşılaştırmam isteniyor.”

“Ayrton ile aynı özelliklere sahip pilotlar görmedim. Ama şimdi, rahatlıkla Hamilton'ın bu yeteneklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Senna ile eşit tutacağım ilk pilot o.”

“Son iki yılda, Mercedes‘in direksiyonunda olması sayesinde birkaç şampiyonluk kazandı. Ama bakarsanız Valtteri Bottas o seviyede performans gösteremiyor. Hamilton her zaman çok güçlü; her pistte, her şartta.”

“Bazı durumlarda, daha az puan alması gerektiğini kabul edebiliyor, o yarışlarda sadece puan alıyor ve bir sonraki yarışta tekrar kazanıyor. Bunlar bir dünya şampiyonunun yetenekleridir.”

Çeviri: İnci Beğen

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