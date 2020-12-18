Berger: "Hamilton-Mercedes görüşmelerinin uzamasının sebebi para"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yedi yılda altı şampiyonluk kazanarak, Michael Schumacher'in şampiyonluk rekorunu yakalamayı başardı.

İngiliz pilot aynı zamanda Schumacher'in galibiyet ve podyum rekorlarını kırdığı gibi, diğer pek çok rekorunu da egale etti.

Hamilton şu anda gridin en çok para kazanan pilotu konumunda yer alıyor ve gelecek yıl için henüz Mercedes'le yeni kontrat imzalamadı.

Bunun sadece bir formalite olacağı düşünülse de, görüşmelerin bu denli uzaması tüm F1 dünyasını şaşırtıyor.

Servus TV'ye konuşan Gerhard Berger, konu hakkında şöyle konuştu: "Şahsen buna para meselesi diyebilirim."

"Russell, Sakhir yarışında hemen liderliğe çıktığı için herkese birincil faktörün araç olduğunu gösterdi. Şimdi o (Wolff) 'Lewis, lütfen taleplerini biraz aşağı çek' diyebilecek bir argümana sahip."

Berger, Russell'ın Valtteri Bottas'tan daha iyi olduğunu ancak 2021 Hamilton/Russell kadrosu görmelerinin düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

"Kontratlara uyulmalı ve bildiğim kadarıyla Bottas'ın 2021 için kontratı var. Elbette Bottas, Russell kadar hızlı değil. Perde arkasında farklı bir yön seçip seçmeyeceklerini bilemem."