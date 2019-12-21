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Formula 1 / Son dakika

Berger: “Hamilton doğru anda Ferrari’ye geçmeli”

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Berger: “Hamilton doğru anda Ferrari’ye geçmeli”
21 Ara 2019 14:25

Gerhard Berger, Lewis Hamilton’ın doğru anda Ferrari’ye geçmesi gerektiğini, aksi taktirde bunun kendisini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Son dönemde, altı kez dünya şampiyona Lewis Hamilton’ın Ferrari’ye gideceği yönünde pek çok söylenti bulunuyor.

Ferrari, İngiliz pilota olan ilgisini hiç gizlemedi ama önce kendi pilotlarına bakmak ve onların neler yaptığını görmek istiyor.

Bununla birlikte 1987-1989 ve 1993-1995 yılları arasında İtalyan takım için yarışan eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger, altı kez dünya şampiyonuna, Michael Schumacher'ın galibiyet ve şampiyonluk rekorunu kırmasını ve ardından Mercedes'ten ayrılmasını tavsiye ediyor.

Berger, “Lewis’e herhangi bir sürücü gibi, bir noktada böyle bir fırsatı varsa, Ferrari'de yarışma şansını kabul etmesini önerebilirim. Çünkü bu inanılmaz bir deneyim. Ferrari'de her zaman duygular öne çıkıyor.”

“Bu tekliften çok etkiledim, çünkü Ferrari'yi seviyorum. İtalyan zihniyetini ve bu markayı seviyorum. Bence Lewis de bunu sevecek. Bütün sürücüler böyle şeyleri severler, ancak oraya gitmek için en doğru anı seçmek önemli.”

“Lewis'in sadece tüm rekorları kırdığı zaman Ferrari'ye gitmesi gerektiğine inanıyorum. Ondan önce böyle bir adım atmasını tavsiye etmem, çünkü şimdi etrafında olağanüstü bir takım var. Kazanan takımdan ayrılmamalısınız. Şimdi bir şeyleri değiştirmek için doğru zaman değil.” dedi.

Çeviri: İnci Beğen

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