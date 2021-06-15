Berger: ''Hamilton baskı altında hata yapıyor''

2021 sezonu Formula 1'de oldukça yakın geçiyor ve Verstappen, dört puan farkla sürücüler şampiyonasını önde götürüyor. Red Bull ise şampiyonada üçüncü sırada bulunan Sergio Perez'in de aldığı puanlar sayesinde takımlar şampiyonasını lider ilerletiyor.

Berger ise, bu mücadelenin son yarışa kadar devam etmesini istediğini belirtti.

Sport1'e konuşan Berger, ''Geçtiğimiz sene Lewis'in rakibi yoktu. O koşullarda hata yapmamak daha kolay.''

''Bu yıl ise Verstappen, onun çok güçlü bir rakibi oldu. Bu da, üzerilerindeki baskının tamamen farklılaştığı ve hata yapmaya başladıkları anlamına geliyor. Bu hatalar en azından izleyiciler için heyecanlı oluyor.''

Kimin bu sezon şampiyon olacağı konusunda ise, Haas takım patronu Gunther Steiner ise, Hollandalı pilotun sezonun final yarışına kadar şampiyonayı kıran kırana götürebileceğini düşündüğünü açıkladı.

RTL'ye konuşan Steiner, Mercedes'in baskı yüzünden hata yaptığı konusunda Berger'e katıldı.

Steiner, şu ifadeleri kullandı: ''Baskı nedeniyle, daha fazla risk almalısınız. Bence Red Bull'un kazanabilmesi olası duruyor. Özellikle de Max Verstappen'in kazanması mümkün. O, bunu başarabilir.''

Berger ise sözlerine şu şekilde devam etti: ''Şu anda, Max iyi bir ivmeye sahip. Bu iyi bir şampiyona mücadelesi. Mercedes yine güçlü olacaktır ancak Red Bull daha iyi bir performans gösteriyor. Umarım bu son yarışa kadar devam eder.''

Toto Wolff hakkında yapılan eleştirilere katılmayan Avusturyalı eski pilot şöyle devam etti: ''Wolff, harika bir üreticiyle başladı ancak Formula 1 tarihinde özel olan bir başarı hikayesine çok katkıda bulundu. Harika bir iş çıkardı. O zaten başardı.''

''Asıl soru, Honda'nın Mercedes motorunun performansını yakalayıp yakalayamayacağı. Honda bu yıl çok büyük bir adım attı.''

''Fakat günün sonunda, sonuçlar Mercedes ve Honda'nın motorlarının gücüyle belirlenecek.''