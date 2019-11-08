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Formula 1 / Son dakika

Berger: “Hamilton bana Senna’yı hatırlatıyor”

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Berger: “Hamilton bana Senna’yı hatırlatıyor”
8 Kas 2019 08:41

Gerhard Berger, Lewis Hamilton’ın kendisine Ayrton Senna’yı hatırlattığını söyledi.

Gerhard Berger 1990'dan 1992'ye kadar McLaren'da Ayrton Senna'nın takım arkadaşıydı ve üç kez dünya şampiyonuna en yakın isimlerden biriydi.

Lewis Hamilton'ın altıncı dünya şampiyonluğunu yorumlayan Berger, İngiliz pilotu Senna ile karşılaştırdı.

Berger, “Sık sık Ayrton Senna'nın yeteneklerini yeni genç sürücülerden birinde görüp görmediğim soruluyor.”

“Bu soruları hep aynı şekilde cevapladım: ‘Hayır, Senna farklıydı, onunla karşılaştıramazsın.’ Ancak, Lewis şimdi birçok yönden bana Ayrton'u hatırlatıyor.”

“Zor anlardaki çalışmaları, şehir ve cadde pistlerindeki performansı, yağmurdaki performansı, yarışı okuyabilme yeteneği, fiziksel durumu, siyasi duruşu, tüm banlar bana Senna'yı hatırlatıyor. Ayrton gibi Lewis de kapsamlı bir şekilde eğitim almış bir sürücü.”

“Kimse Ayrton'un sahip olduğu karizma ve cazibeye erişemedi. Ancak Lewis, başta Amerika olmak üzere dünya çapında Formula 1'i tanıtmak ve genç sürücüleri spora çekmek için harika bir iş çıkardı. Bence Lewis harika bir sürücü.” dedi.

 

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