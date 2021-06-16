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Formula 1 Haberler

Berger, hâlâ Vettel'in en iyi dönemini geçtiğini düşünüyor

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Eski Formula 1 sürücüsü Gerhard Berger, hâlâ Monako ve Bakü'de gelişimini kanıtlayan Sebastian Vettel'in ''en iyi dönemini geçtiğini'' düşünüyor.

Berger, hâlâ Vettel'in en iyi dönemini geçtiğini düşünüyor

Vettel'in Ferrari'de yaşadığı sıkıntılar, onu Aston Martin'le çıktığı ilk birkaç yarışında da takip etti.

Ancak dört kez dünya şampiyonu, Monako'da beşinci olarak sağlam bir sonuç aldı ve bunu ikinci olup podyuma çıktığı Bakü'de de devam ettirdi.

Ancak Berger'e göre, Vettel'in ''en iyi dönemi'' geride kaldı ve eski sürücü bunu kendi tecrübeleriyle anlattı.

Sport1'e konuşan Berger şunları söyledi: ''1995'te, kariyerimin son aşamalarındaydım ve Michael Schumacher'ın ihtiyaçlarına göre kurulan Benetton'ın yapısına alışamadım.''

''10 yıl öncesinde bu benim için bir problem olmazdı. Sebastian'la aramızda bu benzerliği görüyorum.''

''O da kendi sürüş tarzına uygun bir araç istiyor. Bu da, hız ve risk alma konularında çoktan en iyi dönemini geçtiğini gösteriyor. Ancak tecrübeleri sayesinde hâlâ iyi 3-4 yıl geçirebilir.''

''Durumun benim için nasıl ilerlediğini biliyorum. En iyi performanslarım 27-30 yaşları arasındaydı. Bundan sonra, yavaşça yokuş aşağı gittim.''

''Sebastian'ın, her zaman orta grupta sürerken tamamen motive olmakla ilgili sorunları vardı. O önde sürüş yaparken, hiç hata yapmıyor ve tam performansını ortaya çıkarıyor.''

''Ancak tek bir şey söylemeliyim ki o dört kez dünya şampiyonu oldu, 120'den fazla podyum finişi gördü, o tarihin en iyi sürücülerinden biri.''

''Bunu çok çabuk unutuyoruz. Fakat, performans konusuna gelirsek, hâlâ onun en iyi dönemini geride bıraktığını düşünüyorum. Ancak kim bilir, belki de bu sezon bir şeyler olacaktır.''

Berger, sözlerini şu şekilde bitirdi: ''Vettel, Aston Martin'i ileri taşıyabilir.''

''Takımın sahibi Lawrence Stroll'ün ve Mercedes takım patronu Toto Wolff'ün destekleri ile, kötü koşullarda yarışmayacaktır.''

''Yine de takım, Bakü'de olduğu gibi podyuma çıkabilecek kadar iyi.''

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