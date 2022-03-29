Berger: "Gasly ikinci şansı hak ediyor"

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Red Bull Racing, 2018 sezonunun ardından Daniel Ricciardo'nun Renault'ya geçmesiyle, Pierre Gasly'i takıma getirmişti. Fakat Fransız sürücü pek iyi performans gösteremedi ve altı aylık sürenin ardından koltuğunu Alex Albon'a kaybetti.

Gasly bunun üzerine programdan çıkarılmadı ve Red Bull'a ait bir diğer takım olan AlphaTauri'de yarışmaya başladı.

Bu süre zarfında Gasly, ilk podyumunu ve ilk zaferini aldığı gibi, orta grubun en dikkat çekici sürücülerinden birisi oldu.

Şimdi bazıları Gasly'nin ana takıma geri alınması gerektiğini düşünüyor. Bu isimlerden birisi de eski F1 pilotu Gerhard Berger.

Motorsport.com'a konuşan Berger, "Red Bull bir karar verdiği zaman genellikle bu karara sadık kalır."

"Size bir şans verirler. Fakat bu şans Gasly için yanlış zamanda geldi."

"Herhangi bir sürücü için Max Verstappen ile aynı takımda yarışmak zaten kolay değildir ama Pierre, bana göre ikinci bir şansı yakalayacak kadar iyi sürüyor. Harika bir iş çıkarıyor ve bence iyi bir sürücü." dedi.

Berger, Verstappen'in Red Bull ile olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatmasının Gasly'nin takımda kalma şansını artıracağını da ekledi.

"Max uzun vadeli bir anlaşma imzaladığına göre artık durum daha kolay olacak. Gasly iyi bir sezon geçirirse, iyi bir fırsata sahip olacağını düşünüyorum."

"2019 yılında Max'in kendisini göstermesi gerekiyordu fakat eminim bugün takım arkadaşıyla farklı şekilde çalışıyordur. O zaten şampiyon oldu ve artık daha rahat."

"Belki de Gasly'nin Max gibi biriyle yarışması için çok erkendi."

Gerhard Berger Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images