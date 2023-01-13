Berger: "Formula 1'den teklifler aldım"

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Son yıllarda DTM'in başında bulunan Gerhard Berger, serinin ADAC'a satılmasının ardından görevinden ayrıldı.

Sahip olduğu deneyim göz önüne alındığında, motor sporları dünyası için kilit isimlerden birisi olmaya devam ediyor ve adı son dönemde hem Audi hem de Ferrari ile anılıyor.

Ancak Berger, artık motor sporları dünyasında tam zamanlı bir rol istemiyor ve bundan ötürü kendisine gelen teklifleri geri çeviriyor.

Speedweek'e verdiği röportajda Berger, artık görev almak istemediğini çünkü ailesiyle vakit geçirmek istediğini söyledi.

Berger, "Son yıllarda bazı yakın arkadaşlarımı kaybettim. Mansour Ojjeh, Niki Lauda, Didi Mateschitz..."

"Onları kaybetmek beni pek çok şey hakkında yeniden düşünmeye sevk etti. Artık sadece çalışıp para kazanmak istemiyordum. Ayrıca COVID-19 hastalığına da yakalandım, bu da beni gelecek hakkında düşünmeye itti."

"Hayatımı değiştirmem gerektiğine karar verdim. Çocuklarımın bunda büyük bir rolü var. Altı yaşındaki oğlumu ilk karting yarışlarına, dokuz yaşındaki kızımı da ata binmeye götürmek istiyorum"

"Onlarla daha fazla zaman geçirmek istiyorum."

"Formula 1'den birkaç teklif aldım hepsi de çok ilginçti ama hayat planlarımın bir parçası değildi."

"Audi'yi de düşündüm ancak bunu yapsaydım, ailemin çok önemli bir rol oynadığı hayatımı yeniden düzenlemek zorunda kalacaktım." dedi.