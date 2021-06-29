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Berger: "Formula 1, uzun zamandır ilk kez bu kadar iyi durumda"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu ve DTM'nin patronu Gerhard Berger, F1'in mevcut durumundan övgüyle bahsetti ve yeniden sporun hayranı olmaya başladığını dile getirdi.

Berger: "Formula 1, uzun zamandır ilk kez bu kadar iyi durumda"

2014 yılından bu yana Formula 1'de, Mercedes'in hakimiyeti bulunuyor ve bu süreçte birkaç sezon hariç, Mercedes'i zorlayabilen bir takım yoktu.

Bu yıl ise tamamen farklı bir tablo var. Red Bull, turbo hibrit motorlar döneminin başından bu yana ilk kez hem motor hem de şasi tarafında Mercedes'le benzer, hatta daha iyi bir seviyede gibi görünüyor.

Son dört yarışın tümünü Red Bull kazandı ve 2014'ten bu yana Mercedes, arka arkaya hiç dört yarış kaybetmemişti.

Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki mücadele de epey keyifli geçiyor. Tüm bunlar birleştiğinde eski F1 pilotu Gerhard Berger, günümüz F1'inden keyif almaya başladığını söylüyor.

Servus TV ile röportajında Berger, şöyle konuştu: "Aslında bu, uzun zamandır gördüğüm en iyi Formula 1 ve yavaş yavaş tekrar hayranı oluyorum!"

"Max Verstappen artık dünya şampiyonu olmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. İlk şampiyonluğu için tamamen olgunlaşmış durumda."

"Nihayet Max gibi genç bir sürücü ile Lewis Hamilton gibi deneyimli bir isim arasında gerçek bir düello görüyoruz. Tabii ki bu, tamamen normal bir şey. Bugün Red Bull Racing, Mercedes'e karşı yarışıyor ve geçmişte aynı şekilde Williams, Ferrari ile savaşıyordu veya McLaren, Williams ile rekabet ediyordu."

"Verstappen'in bu kadar çok şey öğrenmesi ve bu kadar kadar az hata yapması etkileyici. Bu da bu yıl, böylesine heyecan verici bir düelloya sahip olmamızı sağlıyor." dedi.

Verstappen, bitiş çizgisini geçerken lastiklerini yakarak ufak bir şov da yapmıştı ve FIA, bundan memnun kalmayarak Red Bull'a uyarı verdi.

Berger bu konuda şöyle dedi: “O saniyelerde bunun ayrı bir tartışma konusu olacağını düşündüm! Uyarı, bu durumda yeterli bir önlem. Fakat  MotoGP'de olanları seviyorum, finişten sonra bazı sürücüler gerçekten harika bir gösteri yapıyorlar. Formula 1'de de artık biraz çılgınlık olması gerekiyor."

Berger, bu yıl F1'e giren ve takım telsizinden küfürlü ve sert konuşmalar yapan Yuki Tsunoda'yı da yorumladı.

Berger, "Bu, beni rahatsız etmiyor. Red Bull, Yuki'nin gelişimi sürdürdüğü sürece takım, telsizindeki güçlü sözlerine göz yumacaktır. Bizim zamanımızda böyle bir sorun yoktu çünkü telsizin kalitesi o kadar kötüydü ki çoğu şey anlaşılmıyordu bile!"

"Motor sporlarında duygular çok önemlidir. Seyircilerin, bu araçlar içerisinde diğer sporlarda olduğu gibi bazen duygularını özgür bırakabilen insanların olduğunu bilmesi çok önemli. Taraftarlara bunu hissettirebilecek yollarımızın olması güzel."

"Kendine özgü oluşu ve açıklığı ile Yuki, bana genç Jean Alesi'yi hatırlıyor ve sadece değişmemesini diliyorum. Taraftarlar böyle sürücüleri severler." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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