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Formula 1 Haberler

Berger: "Formula 1, Avrupa kökenlerinden uzaklaşmamalı"

Eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger, sporun temelde bağlı olduğu Avrupa kültüründen uzaklaşmaması gerektiğini söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Gerhard Berger, ITR Chairman

Son altı yıldır Liberty Media yönetiminde ciddi adımlar atan Formula 1, satın alındığı güne göre değerini neredeyse dört katına çıkarmış vaziyette!

Özellikle pazarlama hamlelerine odaklanan Liberty, bu amaçla takvimi dünya çapına genişletti ve Netflix dizisi Drive to Survive vasıtasıyla taraftarlara da inmeyi başardı.

Bu pazarlama hamlelerinin herkes tarafından iyi karşılandığını ise söyleyemeyiz, birçok kişiye göre spor ruhunu kaybettti ve gereğinden fazla "Amerikanlaştı".

Atılan adımlardan genel olarak memnun kaldığını belirten Gerhard Berger de sporun "bağlarından kopmaması" için uyarıda bulunuyor.

ServusTV'ye konuşan Berger, "Liberty Media'nın dümene geçmesiyle birlikte nihayet Amerika'da güçlenmeyi başardık. Bundan dolayı mutluyum.

"Ancak Formula 1'in temelde Avrupa kültürüne yaslandığını unutmamalısınız. Bu kültürü eğip bükmemelisiniz. Amerikalıların bazen her şeyi biraz sulandırma eğilimi, Netflix dizisi de dahil olmak üzere pek hoşuma gitmiyor."

"İşin iyi yanı heyecan faktörü. Eskiden de Amerika'da yarıştık ama orada neredeyse hiç heyecan yaratamadık. Çekirdek bir kitle vardı ancak genelde 30.000 civarı seyirci çekerdik." 

"Ama bugün Miami'de 300.000, hatta Austin'de 400.000 seyirci var." dedi.

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