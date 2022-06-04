Berger: "Ferrari'ye yönelik eleştiriler aşırı sert"

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Ferrari, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Monako GP'de strateji hataları nedeniyle muhtemel bir dubleyi kaybetmişti.

Ferrari'nin özellikle Charles Leclerc'i önce geçiş, sonra kuru zemin lastiği için peş peşe iki kez pite alması ve çift pit stoplarda vakit kaybetmesi, büyük tepki çekti.

Buna Leclerc'in güç ünitesi sorunuyla yolda kaldığı İspanya GP de eklenince Ferrari, hem İtalyan basını hem de Ferrari taraftarları tarafından yoğun eleştirilere maruz kalıyor.

Ancak Gerhard Berger, tüm bunların Ferrari'nin yaptığı pozitif işe gölge düşürmemesi gerektiğini söyledi.

La Gazzetta dello Sport'a verdiği bir röportajda Berger, "Ferrari, geçen pazar günü yapılan taktiksel hatalardan dolayı inanılmaz sert eleştiriliyor." "Aslına bakarsanız Mattia Binotto ve ekibini, birkaç ay önce tahmin edemeyeceğimiz kadar hızlı bir araç hazırladıkları için tebrik etmeliyiz." diyerek Ferrari'ye destek çıktı Berger ayrıca, Monako'da bu sezonki dördüncü podyumunu alan Carlos Sainz'in başarılı performansına da dikkat çekti. "Yedi yarış geride kaldı ve Sainz hâlâ şampiyonluğu kazanmanın hayalini kuruyor. Bunu yapmak için gerekli her şeye sahip ve liderlerin o kadar da gerisinde değil, bu yüzden kesinlikle küçümsenmemeli." "Ferrari yavaş yavaş formuna dönüyor ve Monako'da harika bir araca sahiplerdi. Bence yarışta ikinci ve dördüncü olmak bir felaket değil."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images