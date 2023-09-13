Berger, Ferrari'nin Binotto'yu göndererek hata ettiğinden emin

Mattia Binotto, şampiyon olmayı başaramadıkları 2022 sezonunun ardından, İtalyan ekibin yöneticilerinin kendisine yeterince güvenmediğini düşünerek görevini bıraktı.

Binotto böylelikle mühendis, teknik direktör, motor şefi ve takım patronu gibi önemli görevler üstlendiği 30 yıllık Ferrari kariyerine son vermiş oldu.

Bazılarına göre Binotto, teknik tarafta tutulsaydı, bugünkü ekibin gelişiminde kilit bir rol oynayabilirdi.

Eski F1 pilotu Gerhard Berger'in görüşü de benzer.

Eski Ferrari pilotu, F1 Nation podcast'ine yaptığı açıklamada, mevcut Ferrari patronu Frederic Vasseur hakkında konuşarak şöyle dedi: "Şu anda bir şey söylemek zor çünkü çok fazla iniş ve çıkış var."

"Her zaman, eğer Ferrari'nin yerinde olsaydım Binotto'yu teknik tarafta tutup Vasseur'ü sportif tarafa geçirerek bazı işleri bölmeyi ve her şeyi tek bir omuza yüklememeyi tercih edeceğimi söyledim."

"Sonuçta günümüzde başarılı bir Formula 1 takımına sahip olmak çok karmaşık, tek bir adamın her şeyi yönetmesi zor."

Gerhard Berger, Ferrari 412 T2 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Fakat bu yolu seçtiler ve bazı açılardan geçen yılki kadar hızlı olmadıklarını görebiliyoruz. Belki biraz daha az hata yapıyorlar, belki de yapmıyorlar, bilemem."

"Fakat sonuç oldukça benzer ve bunlar da Red Bull'u yenmek için yeterince iyi değil."

Berger, benzerlikler olsa da Vasseur'ün "bir sonraki Jean Todt" olmadığını söylüyor.

"Takım patronluğu ile benzerlik kurduğumu söyleyemem. Genel olarak, benim orada olduğum zamana çok benziyor, doğru."

"Ferrari'nin tüm yıllarına baktığınızda, takımı gerçekten ele alabilen ve yönetebilen sadece iki kişi vardı. Bunlar Niki Lauda ve Michael Schumacher'di."

"Yani başka şampiyonlar da oldu ama onlar her şey doğru yönde gittiği için şampiyon oldular."

"Fakat Michael ve Niki, takımlarını uzun süre çalıştırdılar, kazandıkları pek çok şampiyonluk ya da yarış vardı. Sanki takımı çalışmaya iten özel bir yetenekleri varmış gibi görünüyordu."

"Ferrari son derece başarılı olduğunda Jean Todt gibi harika bir takım menajeri vardı, Michael Schumacher gibi harika bir sürücü vardı, Rory Byrne gibi harika bir tasarımcı vardı, Ross Brawn gibi harika bir teknik direktörünüz vardı."

"Bunun gibi harika bir grup, takım gerçekten en iyi verimi almayı başarıyor."