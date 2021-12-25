Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / 2021 sezonunda en çok Perez günün pilotu seçilmiş
Formula 1 Haberler

Berger: "Ferrari'nin artık galibiyetler için yarışması gerekiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 pilotu Gerhard Berger, Ferrari'nin artık galibiyetler ve şampiyonluklar için yarışması gerektiği görüşünde.

Berger: "Ferrari'nin artık galibiyetler için yarışması gerekiyor"

Ferrari, son pilotlar şampiyonluğunu 2007 yılında Kimi Raikkonen'le alırken, son takımlar şampiyonluğunu da 2008 yılında almıştı.

O günden bu yana takım zaman zaman şampiyonluğa yaklaşsa da, hiç mutlu sona ulaşmayı başaramadı.

Son iki yıldır yarış da kazanamayan İtalyan ekiple yarış kazanan son isim, 2019 Singapur Grand Prix'sinde galibiyete ulaşan Sebastian Vettel.

Fakat Ferrari, uzun süredir 2022 projesi üzerinde çalışıyor ve Gerhard Berger, gelecek yıl artık galibiyet savaşında olmaları gerektiğini düşünüyor.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Berger şöyle dedi: "Ferrari için 2021'in iyi geçtiğini fakat tamamen iyi olmadığını söylemem gerekiyor."

"Bu, sürücülerle alakalı bir durum değildi çünkü ikisi de, yani hem Charles Leclerc hem Carlos Sainz, yarışlar ve hatta şampiyonluklar kazanma yeteneğine sahipler."

"Takımın hedefi artık çok açık olmalı: Ferrari, yarışlar galibiyetleri ve dünya şampiyonluğu için savaşmalı. Bunun böyle olması gerekiyor. Gelecek yıl bu açıdan Ferrari ve dünyadaki tüm taraftarları için çok önemli olacak."

"Bazı yarışlar kazanmalarının mümkün olacağını ve tam olarak nerede olduklarını bilmesem de gerekli çalışmaları yaptıklarını düşünüyorum."

"Sonunda şampiyonluğu kazanıp kazanmayacağını söylemek zor. Yine de umarım önümüzdeki yıl şampiyon olmayı başarırlar."

paylaşım
yorumlar
2021 sezonunda en çok Perez günün pilotu seçilmiş
Önceki haber

2021 sezonunda en çok Perez günün pilotu seçilmiş
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
2021 sezonunda en çok Perez günün pilotu seçilmiş
Formula 1

2021 sezonunda en çok Perez günün pilotu seçilmiş

Red Bull: "Silverstone kazası olmasa yılı üç motorla tamamlardık"
Formula 1

Red Bull: "Silverstone kazası olmasa yılı üç motorla tamamlardık"

Haas, 2022'de puanlar almayı hedefliyor Bahreyn GP
Formula 1

Haas, 2022'de puanlar almayı hedefliyor

Son Haberler

Berger: "Ferrari'nin artık galibiyetler için yarışması gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Berger: "Ferrari'nin artık galibiyetler için yarışması gerekiyor"

2021 sezonunda en çok Perez günün pilotu seçilmiş
Formula 1 Formula 1

2021 sezonunda en çok Perez günün pilotu seçilmiş

Red Bull: "Silverstone kazası olmasa yılı üç motorla tamamlardık"
Formula 1 Formula 1

Red Bull: "Silverstone kazası olmasa yılı üç motorla tamamlardık"

Wolff: "Tartışmalar, F1'deki 'daha büyük bir problemin' parçası"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Tartışmalar, F1'deki 'daha büyük bir problemin' parçası"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.