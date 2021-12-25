Berger: "Ferrari'nin artık galibiyetler için yarışması gerekiyor"

Ferrari, son pilotlar şampiyonluğunu 2007 yılında Kimi Raikkonen'le alırken, son takımlar şampiyonluğunu da 2008 yılında almıştı.

O günden bu yana takım zaman zaman şampiyonluğa yaklaşsa da, hiç mutlu sona ulaşmayı başaramadı.

Son iki yıldır yarış da kazanamayan İtalyan ekiple yarış kazanan son isim, 2019 Singapur Grand Prix'sinde galibiyete ulaşan Sebastian Vettel.

Fakat Ferrari, uzun süredir 2022 projesi üzerinde çalışıyor ve Gerhard Berger, gelecek yıl artık galibiyet savaşında olmaları gerektiğini düşünüyor.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Berger şöyle dedi: "Ferrari için 2021'in iyi geçtiğini fakat tamamen iyi olmadığını söylemem gerekiyor."

"Bu, sürücülerle alakalı bir durum değildi çünkü ikisi de, yani hem Charles Leclerc hem Carlos Sainz, yarışlar ve hatta şampiyonluklar kazanma yeteneğine sahipler."

"Takımın hedefi artık çok açık olmalı: Ferrari, yarışlar galibiyetleri ve dünya şampiyonluğu için savaşmalı. Bunun böyle olması gerekiyor. Gelecek yıl bu açıdan Ferrari ve dünyadaki tüm taraftarları için çok önemli olacak."

"Bazı yarışlar kazanmalarının mümkün olacağını ve tam olarak nerede olduklarını bilmesem de gerekli çalışmaları yaptıklarını düşünüyorum."

"Sonunda şampiyonluğu kazanıp kazanmayacağını söylemek zor. Yine de umarım önümüzdeki yıl şampiyon olmayı başarırlar."