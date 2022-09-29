Berger: "Ferrari'de yeterince 'güçlü figür' yok"

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Mattia Binotto son yıllarda Ferrari takım patronluğu görevini üstlenen isimdi ve zaman zaman teknik konularda takıma yardımcı oluyordu. Şu anda Ferrari yönetiminde Binotto dışında öne çıkan biri yok gibi görünüyor.

Gerhard Berger'e göre, Red Bull Racing ve Mercedes'in İtalyan ekibe kıyasla daha iyi bir kurumsal yapıya sahip.

Berger, şu anda Ferrari'deki yükün çoğunun Mattia Binotto'nun omuzlarında olduğunu, Red Bull ve Mercedes'in ise sorumlulukları farklı kişiler arasında paylaştırdığını düşünüyor

Austria Presse Agentur'a konuşan Berger, "Red Bull'un harika bir paketi var: En hızlı sürücüye, en iyi teknik pakete sahipler ve şampiyonluk için yarışmaya alışkınlar."

"Üstelik işi paylaştırabilecekleri güçlü omuzları da var. Red Bull'da Helmut Marko, Christian Horner ve Adrian Newey var. Mercedes'in de çok güçlü bir yapısı var."

"Binotto mükemmel bir iş çıkardı çünkü takımın rekabetçi bir aracı var. O iyi bir lider ama bazı sorumlulukları başkalarına vermesi gerekiyor." dedi.

Berger, Red Bull'un Porsche ortaklığından vazgeçme kararını da destekliyor.

Berger, "Evlenmeden önce bir adım geri çekilmek her zaman daha iyidir çünkü daha uzun süre beklerseniz her şey çok daha karmaşık bir hal alır."

"Red Bull neler olup bittiğini çok çabuk anladı. Takım şu anda kararları kolayca alabiliyor. Oysa oturduğunuz masa ne kadar büyük olursa ve başka bir tarafın da sizinle birlikte oy kullanması gerekiyorsa, bu çok daha zor bir süreç olur." dedi.