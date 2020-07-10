Berger: "Ferrari yeniden şampiyon olmak istiyorsa yapısını değiştirmek zorunda"

İtalyan ekibi sezonun ilk yarışı Avusturya GP'de rakiplerinin çok gerisinde kaldı. Birçok kişi Binotto'nun Ferrari'yi yönetmek için doğru isim olmadığını söylerken, Berger onun daha fazla destek verecek yöneticiye ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.

F1 Nation podcastine konuşan Berger, "Mattia Binotto'yu seviyorum. O, benim dönemimde aracımdaki mühendislerden birisiydi. Çok hoş ve zeki, aynı zamanda iyi birisi."

"Ancak Ferrari'yi diğer takımlarla kıyasladığınızda orada Binotto gibi bir isim hem teknik, hem politik, hem yarış stratejisi gibi birçok konuda liderlik yapmak zorunda. Red Bull'da ise Christian Horner gibi çok rekabetçi bir isim, Adrian Newey gibi alanında dahi, Helmut Marko gibi derin motor sporları deneyimine sahip isimler var."

"Mercedes'e bakarsanız da aynısı söz konusu Andy Cowell, Niki Lauda, Toto Wolff... Aynı anda bir sürü isim var ve takımı geliştiriyorlar. Politik, teknik ya da her ne konuda olursa olsun."

"Bu yüzden Ferrari'nin yeteri kadar güçlü bir yapıya sahip olduğundan emin değilim. Her zaman böyle oldu. Jean Todt yönetiminde Ferrari de böyleydi."

"O, politik açıdan çok zekiydi. Her zaman zirvedeydi ve her şeyi yapıyordu. Japonların lastikler üzerinde çalışmasını o sağlıyordu. O dönemde Bridgestone vardı. Ross Brawn takımdaydı. Çok bilgili ve harika bir isim."

"Ve Formula 1'deki en iyi mühendislerden birisi olan Rory Bryne. Ve Michael Schumacher."

"Görüyorsunuz. Bir takımın şampiyona kazanan takım olabilmesi için gerçekten böyle bir grup kurması gerekiyor." dedi.

Ferrari'nin özel motor anlaşması

Ferrari için geçen hafta sonu en tartışılan konulardan birisi, geçen seneye kıyasla kaybettiği performansıydı. Ferrari, bir önceki seneye göre yaklaşık 1 sn daha yavaş kaldı.

Birçok isim, diğer Ferrari motorlu takımların gerilemesini de dikkate alarak bu seneki kaybın geçen senenin ikinci yarısında gelen motor direktifiyle doğru orantılı olduğuna dikkat çekti.

Berger de Ferrari'nin gerilemesinde geçen sene yaşananların etkisinin olduğunu düşünüyor.

Berger, "Hepimiz geçen sene bir şeylerin doğru olmadığını biliyorduk. FIA bu konuda gizli bir anlaşma yaptı, bu yüzden tam olarak ne bulduklarını bilmiyoruz."

"Ancak bulunan şeyin yasal alanda olmadığı belirlendi. Bu yüzden Avusturya GP'deki sonucun, bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum."

"Ferrari'ye baktığınızda geçen seneye kıyasla neredeyse bir saniye yavaştı ancak diğer Ferrari motorlu takımlar da geçen seneye göre daha yavaştı. Diğer takımlar ise ya aynı ya da daha hızlıydı." dedi.