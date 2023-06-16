Kayıt Ol
Önceki / Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil" Sonraki / Steiner: "Ferrari ile aynı sorunları yaşıyoruz"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Berger: "Ferrari, Maranello'ya mühendis çekemiyor"

Gerhard Berger, Ferrari'nin yaşadığı temel problemlerden birisinin önemli mühendisleri kendisine çekememesi olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Gerhard Berger'ın kariyerine baktığımızda, Ferrari'de iki ayrı dönemde yarıştığını görüyoruz ve bu nedenle İtalyan markayı yakından tanıyor olması doğal.

Berger'e göre, Ferrari'nin mevcut sorunlarını sürücülerine yüklemek doğru bir yaklaşım değil.

Avusturyalı Formula 1 pilotuna göre, Ferrari'nin şampiyonluk yarışında geri kalmasının temel sebebi, takımın yeterli kalitede mühendislere sahip olmaması.

Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Berger, "Maranello'ya insanları getirmek kolay bir iş değil."

"Mühendisler, bu takımla başarı elde edememe endişesi taşıyorlar."

"Aynı zamanda diğer büyük takımlar da var, örneğin Mercedes ve Aston Martin gibi, onlar da Red Bull Racing'den mühendisleri kapmak için uğraşıyorlar. Hatta Audi gibi yeni projelere başlayan takımlar bile bunu yapıyor." dedi.

Berger ayrıca, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçiş söylentilerinin İtalyan ekibi tarafından bir tuzak olarak ortaya atılmış olabileceğini ve bunun sonucunda önemli mühendislerin Ferrari'ye geçebileceğini düşünüyor.

"Bazen stratejik manevralar mühendisleri çekmek için kullanılabilir, bu durumda Mercedes mühendisleri için geçerli."

"Ferrari'nin gerçek sorununun sürücülerle ilgili olmadığına inanmıyorum. 2022'de de sorun sürücülerle ilgili değildi."

"Yarış yeteneklerini tartışamazsınız. Charles Leclerc ve Carlos Sainz son derece güçlü profesyoneller."

paylaşım
yorumlar

Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil"

Steiner: "Ferrari ile aynı sorunları yaşıyoruz"
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil"

Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil"

Formula 1

Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil" Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil"

Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız"

Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız"

Formula 1
Kanada GP

Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız" Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız"

Sainz: Ferrari'nin sorunları lastiklerden daha temel

Sainz: Ferrari'nin sorunları lastiklerden daha temel

Formula 1
Kanada GP

Sainz: Ferrari'nin sorunları lastiklerden daha temel Sainz: Ferrari'nin sorunları lastiklerden daha temel

Son Haberler

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

F1 Formula 1
Kanada GP

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici" Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

F1 Formula 1
Kanada GP

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek" Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

F1 Formula 1
Kanada GP

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum" Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

F1 Formula 1
Kanada GP

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor" Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici" Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek" Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Formula 1
Kanada GP
Zeynep Taş

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum" Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor" Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2! 2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi

Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi

Formula 1
Kanada GP
Ezel Tan

Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi

Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı

Formula 1
Kanada GP
Altay Gök

Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı

Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek"

Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek"

Formula 1
Kanada GP
Zeynep Taş

Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek" Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol