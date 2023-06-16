Berger: "Ferrari, Maranello'ya mühendis çekemiyor"

Gerhard Berger'ın kariyerine baktığımızda, Ferrari'de iki ayrı dönemde yarıştığını görüyoruz ve bu nedenle İtalyan markayı yakından tanıyor olması doğal.

Berger'e göre, Ferrari'nin mevcut sorunlarını sürücülerine yüklemek doğru bir yaklaşım değil.

Avusturyalı Formula 1 pilotuna göre, Ferrari'nin şampiyonluk yarışında geri kalmasının temel sebebi, takımın yeterli kalitede mühendislere sahip olmaması.

Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Berger, "Maranello'ya insanları getirmek kolay bir iş değil."

"Mühendisler, bu takımla başarı elde edememe endişesi taşıyorlar."

"Aynı zamanda diğer büyük takımlar da var, örneğin Mercedes ve Aston Martin gibi, onlar da Red Bull Racing'den mühendisleri kapmak için uğraşıyorlar. Hatta Audi gibi yeni projelere başlayan takımlar bile bunu yapıyor." dedi.

Berger ayrıca, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçiş söylentilerinin İtalyan ekibi tarafından bir tuzak olarak ortaya atılmış olabileceğini ve bunun sonucunda önemli mühendislerin Ferrari'ye geçebileceğini düşünüyor.

"Bazen stratejik manevralar mühendisleri çekmek için kullanılabilir, bu durumda Mercedes mühendisleri için geçerli."

"Ferrari'nin gerçek sorununun sürücülerle ilgili olmadığına inanmıyorum. 2022'de de sorun sürücülerle ilgili değildi."

"Yarış yeteneklerini tartışamazsınız. Charles Leclerc ve Carlos Sainz son derece güçlü profesyoneller."