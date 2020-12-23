Berger: "Ferrari'de sadece Lauda ve Schumacher başarılı oldu"

Ferrari, Michael Schumacher'in ayrılığından bu yana Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel ve Charles Leclerc ile yarıştı. Bu isimlerden sadece Raikkonen, 2007 yılında bir şampiyonluk alabildi ve bu şampiyonluğun üzerinden de tam 13 yıl geçti.

Carlos Sainz'ın gelişiyle beraber İtalyan takım, uzun bir süre sonra ilk kez 2021 yılında herhangi bir şampiyon pilota sahip olmadan sezona başlayacak.

Ferrari, Raikkonen'den sonra Alonso ve Vettel gibi isimlerle çalışsa da, her iki pilot da şampiyon olmayı başaramadı.

1993-95 yılları arasında Ferrari için yarışan Gerhard Berger, bunun İtalyan zihniyetiyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyor.

Berger, "İtalyanlar ile başarılı olmak çok zor. Altı yıl boyunca denedim, her zaman liderler arasındaydım ama asla şampiyonluk kazanamadım."

"Hatırladığım kadarıyla sadece iki isim Ferrari'yi başarıya giden o yola sokabildi: Lauda ve Schumacher. Sadece gerçekten onlar bunu başardılar."

"Kimi Raikkonen şampiyon oldu ama biraz şanslıydı. Çünkü diğerleri hatalar yaptılar."

"Ferrari için yarışmak -ne kadar iyi olursa olsun- İtalyan zihniyeti nedeniyle baş etmesi kolay bir şey değil. Kimse için kolay değil." dedi.