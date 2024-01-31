Berger: "Diğerleri Red Bull'u yenebilmek için 'radikal' adımlar atmalı"
Eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger, takımların Red Bull'u yenmek istiyorlarsa 'radikal adımlar' atmaya istekli olmaları gerektiğine inanıyor.
Red Bull, 2023 sezonu boyunca eşi benzeri görülmemiş bir hakimiyet kurdu ve RB19'un direksiyonuna geçen Max Verstappen ve Sergio Perez, 22 yarışın 21'ini kazandı.
Mercedes ve Ferrari kış tatili boyunca aradaki farkı kapatabilecek bir araç üretmek için çabalarken, Berger yeni fikirleri benimsemeye istekli olmaları gerektiğine inanıyor.
Auto Motor und Sport'a konuşan Berger, "Formula 1'de işler her zaman düşündüğünüzden farklı ilerler."
"Şu anda çıta çok yüksek. Red Bull, ekibini bu şekilde bir arada tutarsa, onları yakalamak zor olacaktır."
"Sadece diğerleri radikal adımlar atarsa bir şeyler değişebilir."
"Ferrari hâlâ en çok güven veren takım. Sezonun ikinci yarısında sonuçların gösterdiğinden daha iyiydiler."
"Mercedes ve Hamilton asla hafife alınmamalı. Ayrıca McLaren da çok iyi bir iş çıkarıyor."
Berger, diğerleri için Ferrari-Michael Schumacher dönemini örnek gösterdi ve, "Schumacher'in zamanında da söylemiştik: Bu uzun süre böyle devam edemez." diye ekledi.
Red Bull, bu yıl tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi diğerlerinden daha az rüzgar tüneli kullanım süresine sahip olacak ve bunun nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, battles with Carlos Sainz, Ferrari SF-23, for the lead
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