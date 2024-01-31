Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Berger: "Diğerleri Red Bull'u yenebilmek için 'radikal' adımlar atmalı"

Eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger, takımların Red Bull'u yenmek istiyorlarsa 'radikal adımlar' atmaya istekli olmaları gerektiğine inanıyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Red Bull, 2023 sezonu boyunca eşi benzeri görülmemiş bir hakimiyet kurdu ve RB19'un direksiyonuna geçen Max Verstappen ve Sergio Perez, 22 yarışın 21'ini kazandı.

Mercedes ve Ferrari kış tatili boyunca aradaki farkı kapatabilecek bir araç üretmek için çabalarken, Berger yeni fikirleri benimsemeye istekli olmaları gerektiğine inanıyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Berger, "Formula 1'de işler her zaman düşündüğünüzden farklı ilerler."

"Şu anda çıta çok yüksek. Red Bull, ekibini bu şekilde bir arada tutarsa, onları yakalamak zor olacaktır."

"Sadece diğerleri radikal adımlar atarsa bir şeyler değişebilir."

"Ferrari hâlâ en çok güven veren takım. Sezonun ikinci yarısında sonuçların gösterdiğinden daha iyiydiler."

"Mercedes ve Hamilton asla hafife alınmamalı. Ayrıca McLaren da çok iyi bir iş çıkarıyor."

Berger, diğerleri için Ferrari-Michael Schumacher dönemini örnek gösterdi ve, "Schumacher'in zamanında da söylemiştik: Bu uzun süre böyle devam edemez." diye ekledi.

Red Bull, bu yıl tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi diğerlerinden daha az rüzgar tüneli kullanım süresine sahip olacak ve bunun nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, battles with Carlos Sainz, Ferrari SF-23, for the lead

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, battles with Carlos Sainz, Ferrari SF-23, for the lead

 

paylaşım
yorumlar
Önceki haber McLaren, 2024 sezonu öncesinde fabrikada yenilemeler yaptı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Resmi: F1, Andretti'nin spora giriş başvurusunu reddetti!

Resmi: F1, Andretti'nin spora giriş başvurusunu reddetti!

Formula 1

Resmi: F1, Andretti'nin spora giriş başvurusunu reddetti! Resmi: F1, Andretti'nin spora giriş başvurusunu reddetti!

Ferrari, yeni SF-24'ün montajında sona geldi!

Ferrari, yeni SF-24'ün montajında sona geldi!

Formula 1

Ferrari, yeni SF-24'ün montajında sona geldi! Ferrari, yeni SF-24'ün montajında sona geldi!

Alonso, 2025 yılında da devam etmek istiyor!

Alonso, 2025 yılında da devam etmek istiyor!

Formula 1

Alonso, 2025 yılında da devam etmek istiyor! Alonso, 2025 yılında da devam etmek istiyor!

Son Haberler

M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

WRC WRC
Monte Carlo Rallisi

M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 Formula 1

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

F1 Formula 1

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti? F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

F1 Formula 1

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol