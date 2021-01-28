Berger: "Bottas'ın Hamilton'ı yenme ihtimali yok"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, geride kalan dört yıllık süreçte Lewis Hamilton'ın takım arkadaşıydı ancak bu süreçte şampiyonluk ipini bir türlü göğüsleyemedi.

Hamilton'ı zaman zaman mağlup etmesine rağmen yeterince istikrarlı sonuçlar alamayan ve özellikle yarış temposu anlamında Hamilton'ın gerisinde kalan Fin pilot, 2021'e bir kez daha İngiliz pilotu yenme hedefiyle hazırlanıyor.

Ancak eski F1 pilotu Gerhard Berger'e göre bunu başarma ihtimali yok.

Berger, F1-Insider.com'la olan röportajında şöyle dedi: "Lewis kesinlikle birinci sınıf bir pilot. Muhteşem hızına ve inanılmaz yeteneğine ek olarak artık deneyimi de var."

"Takım arkadaşı Valtteri Bottas da tam olarak yavaş bir pilot değil. Ancak Hamilton'a karşı hiç şansı yok. Aslında çoğu pilot için bu durum geçerli."

"Lewis benim için şu anda gridin en iyisi."

Gerhard Berger şimdilerde DTM'in başında yer alıyor ve 2021'deki yeni dönemde Jacques Villeneuve gibi eski bir F1 dünya şampiyonunu da gridde görmek istiyor.

"Jacques bu konsepte mükemmel şekilde uyuyor. Ancak bu bir finansman meselesi. Herkes sponsor bulmaya çalışıyor."