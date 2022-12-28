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Formula 1 Haberler

Berger, Audi'nin danışmanı mı olacak?

Eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger'in Audi'nin yeni danışmanı olabileceği öne sürüldü.

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Berger, Audi'nin danışmanı mı olacak?
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Gerhard Berger, uzun yıllar Formula 1'de yarışmış ve daha sonra motor sporları dünyasında farklı görevler üstlenmişti.

Adı bir ara Ferrari patronluğuyla anılan Berger, son yıllarda DTM'in sahibi olan ITR'nin başındaydı ve serinin yönetiminden sorumluydu.

Fakat DTM, ADAC'a satıldı ve ITR de kapandı. Hal böyle olunca 63 yaşındaki Berger'in belirli bir görevi bulunmuyor. Bu da onu F1 takımları için cazip bir isim yapıyor.

Motor sporları dünyasının saygı duyulan isimlerinden birisi olan Berger, sporda tam zamanlı olarak yer almak istemiyor. Bundan ötürü danışmanlık rolü için ideal bir isim olabilir.

İtalyan basınına göre Audi, tam olarak bundan ötürü Berger'i "süper danışman" olarak F1 takımına getirmeyi düşünüyor.

La Gazzetta dello Sport'a göre Berger, Audi'nin ihtiyaç duyduğu yönetim becerilerine ve güçlü bir karizmaya sahip.

Bundan ötürü de Niki Lauda'nın vefatından önce Mercedes'te üstlendiğine benzer bir danışmanlık rolü alabilir.

Şimdilik somut bir durum yok gibi görünüyor fakat böyle bir anlaşma iki taraf için de epey mantıklı olabilir.

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