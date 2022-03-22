Berger, Aston Martin'in Krack yönetiminde ileriye gidebileceğine inanmıyor

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Aston Martin, Ocak ayında yaptığı açıklama ile uzun süredir takım patronluğu görevini üstlenen Otmar Szafnauer'in takımdan ayrılacağını ve yerini Mike Krack'in alacağını açıkladı.

Krack, 2014'ten bu yana BMW'nin motor sporları programının patronu olarak görev yapıyordu ve Alman üreticinin Formula E, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve IMSA gibi serilerdeki programlarını denetliyordu. Mart ayı başında da Aston Martin'deki yeni görevine resmen başladı.

DTM patronu Berger, bu ayın başlarında Motorsport.com'un kardeş sitesi olan Motorsport-Total ile yaptığı özel röportajda, Krack'in BMW'de yaptığı işlerin pek parlak olmadığına dikkat çekmişti.

Geçen hafta sonu Motorsport.com'un da aralarında bulunduğu seçkin basın kuruluşlarına yeni bir röportajda daha veren Berger, sadece kendi fikrini söylediğini belirterek, yorumlarına açıklık getirdi.

Berger, "Neler yapılabileceğini göreceğiz ancak DTM'de yapılanlara baktığımda, Aston Martin'in onunla iyi bir yöne gideceğini sanmıyorum."

"Orada [DTM patronu olarak] bulunduğum tüm bu süre içerisinde BMW, hiçbir zaman gerçekten tutarlı bir şekilde rekabetçi olmadı."

"Bir gün yarış gridinde iyi bir pozisyonda oluyorlardı ve o gün neden orada olduklarını bilmiyorlardı. Ertesi gün gridin sonunda oluyorlardı ve gridin en gerisinde olmalarının nedenini bilmiyorlardı."

"Bunu seyredip, bunun uzun yıllar boyunca aynı olduğunu görünce, sürecin arkasındaki insanları sorguluyorsunuz ve projeye liderlik eden isim oydu."

"Ve unutmayın ki bu seri DTM'di. Yani DTM harika bir seridir fakat Formula 1 ayrı bir sınıftır. Burada dünyanın en iyileri arasında en iyisi olmanız gerekiyor ve şahsen bunun olacağını göremiyorum."

"Üzgünüm, ben biraz açık sözlüyümdür. Birisi bana bunu sordu ve benim düşüncem buydu." dedi.

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

BMW, Marco Wittmann'ın 2016 yılında yakaladığı şampiyonluktan bu yana DTM'de hiç şampiyonluk elde edemedi ve son iki yılda sadece dört zafere ulaşabildi.

Yakın zamanda DTM'den F1'e geçen bir diğer isim, serinin eski yarış direktörü Niels Wittich oldu. Wittich, WEC yarış direktörü Eduardo Freitas ile birlikte dönüşümlü olarak yarış direktörlüğü görevini üstlenecek. Onlara, kıdemli danışman göreviyle Herbie Blash destek olacak.

Berger, Wittich ve Freitas'ın, uzun yıllar Charlie Whiting'in yardımcılığını yapan Herbie Blash tarafından desteklenmesini doğru buluyor. Fakat FIA'nın geçmişte yaptığı büyük bir hataya dikkat çekiyor.

Berger, "Herbie bu işi baştan sona biliyor, bu yüzden onu dinlerlerse öğreneceklerdir."

"Bakalım ortaya ne çıkacak? Kolay olmayacağı kesin fakat şunu söylemeliyim ki Charlie Whiting bu işte harikaydı. FIA'nın Charlie'yle geçen yıllarda yaptığı en büyük hata asla başka birini yetiştirmemeleri oldu."

"İyi bir yarış direktörü bulmak çok ama çok zor bir iş. Etrafta bu kadar deneyimi olan çok kişi yok. Formula 1 şimdi bunu görüyor, doğru adamları bulmakta büyük zorluk çekiyor."

"Yani bana göre şimdi değil beş yıl önce yapılmış bir hatadan bahsediyoruz. Charlie varken arkadan bir, iki veya üç kişi yetiştirmeleri gerekiyordu." dedi.