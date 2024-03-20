Benson: "Mercedes, aracı etkili bir şekilde nasıl çalıştıracağını hâlâ bilmiyor"

İki yıl boyunca podyumun zirvesine çıkmakta zorlanan ve sadece bir kez yarış kazanan Mercedes, W15'in Bahreyn'deki performansından cesaret almıştı ancak bir hafta sonraki Suudi Arabistan GP'de durum o kadar iç açıcı değildi.

Yarışı 9. sırada tamamlayan Hamilton "Yüksek hızlı virajlardan geçerken adeta farklı bir serideydim" derken, Toto Wolff "Anlamamız gereken şeyler var" itirafında bulundu.

BBC'den Benson Mercedes'in yer etkili aerodinamik araçlarını nasıl çalıştıracaklarını 'anlamadıklarını' açıkladı.

Benson, "Mercedes, Bahreyn'deki açılış yarışından, nihayet bu yeni kurallar altında inşa edebilecekleri ve geliştirebilecekleri bir platform sağlayan bir araca sahip oldukları konusunda iyimser bir şekilde ayrıldı."

"Ancak Suudi Arabistan'da aracın bir zayıflığı ortaya çıktı. Araç, yüksek hızlı virajlarda korkunç derecede yavaştı ve Mercedes bunun nedenini anlayamadı."

"Kısacası, simülasyon verileri aracın belirli bir miktarda yere basma kuvveti üretmesi gerektiğini söylüyordu ve araç böyle bir şey üretmiyordu."

"Takım patronu Toto Wolff de araçta anlamadıkları bir şeyin olduğunu itiraf etti."

"Bu yeni kurallarla bir aracın nasıl etkili bir şekilde çalışacağını hâlâ anlamış değiller." dedi.

Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği en iyi sonuç olan 5. sıra ile Mercedes, 26 puanla Takımlar Şampiyonası'nda dördüncü sırada yer alıyor ve şimdiden Red Bull'un 61 puan gerisinde.

Bu durum akıllara şu soruyu getiriyor: Mercedes'in bu sezonki gerçekçi hedefi nedir?

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı, pit duvarında Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Benson, "Mercedes'in hedefi sezonu diğerlerinin en iyisi olarak bitirmek olacak - Red Bull'un bu yıl kesinlikle yakalanamaz olduğunu zaten kabul ediyorlar."

"Russell için bu, Max Verstappen ve Sergio Perez'in arkasında üçüncü bitirmeyi umabileceği anlamına geliyor. Elbette bunun için Lewis Hamilton'ı geçmesi gerekiyor - sezona yavaş başlamasına rağmen yedi kez Dünya Şampiyonu bir pilotu geçmek kolay bir iş değil - ve belki de Ferrari'den Charles Leclerc daha da zorlu bir rakip olacaktır."

"Mercedes'in, cezalandırıcı bir Suudi Arabistan Grand Prix hafta sonundan sonra yapması gereken bazı işler var."

"Neyi anlamadıklarını anlamak için son bir haftadır gece yarılarına kadar çalışıyorlar, dolayısıyla bu hafta sonu Melbourne'de nasıl bir performans sergileyeceklerini görmek ilginç olacak." dedi.