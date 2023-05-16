Benson: "Leclerc'in kariyeri Alonso'nun kariyerine benzeyebilir"

Alonso, kariyeri boyunca çoğu zaman kötü tercihler yapan bir pilot olarak görülüyor ve Leclerc'in de benzer bir geleceğe sahip olabileceği düşünülüyor.

Ferrari pilotu yakında Maranello'da kalmak ya da şansını deneyip başka bir takıma geçmek arasında seçim yapmak zorunda kalabilir.

Bu, şampiyonluk mücadelesi veremediği için giderek daha fazla hayal kırıklığına uğrayan Monakolu pilot için önemli bir seçim olacak.

Bu nedenle Leclerc, dikkatli bir seçim yapması ve Alonso tarzı bir kariyere sahip olmaması konusunda uyarıldı.

BBC'nin F1 muhabiri Andrew Benson, Chequered Flag podcast'inde, "Önünde iki Dünya Şampiyonluğu olmayan bir Fernando Alonso kariyeri yaşama tehlikesiyle karşı karşıya."

"Alonso Ferrari'ye gitti, Ferrari'de üçüncü şampiyonluğu kazanmaya yatırım yaptı ancak durum onun için kötü sonuçlandı çünkü ona bunu sağlayamadılar."

"Takıma olan inancını kaybetti ve sonunda ayrılmak zorunda olduğunu hissetti. Ferrari'deki baskının diğer takımlardan daha fazla olduğunu kendisi de söyledi. Durum giderek zorlaşıyordu ve kendisini bu durumdan kurtarması gerekiyordu."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Kendini bu durumdan kurtarmakla hata yaptı diyebiliriz, çünkü devam etseydi muhtemelen 2017 ya da 2018'de bir şampiyonluk daha kazanacaktı."

"Leclerc de benzer bir durumda. Yeteneğine uygun olmayan bir araçta harika işler yapıyor. Red Bull ile aynı seviyeye gelme ihtimali yok, bunu görebiliyor. Bence şu anda onda gördüğünüz hayal kırıklığının temelinde muhtemelen bu yatıyor." dedi.

Red Bull'a geçiş gelecekte gerçekleşebilecek olsa da, Leclerc'in en olası hedefi Lewis Hamilton'ın emekli olmaya karar vermesi halinde Mercedes'e geçmek gibi görünüyor.

Benson, "Ferrari'yi sevmesi için ona çok para ödüyorlar ama o Ferrari'yi gerçekten seviyor."

"Tamam, bu adam Monako'da doğdu ama Monako'da zengin bir ailenin çocuğu olarak doğmadı. Sadece Monako'da yaşayan son derece normal bir aileden geliyor. Kariyeri Ferrari'nin onu çok genç bir çocukken seçmesiyle başladı. Onlarla birlikte şampiyonluğa ulaşmak istiyor."

"Ama şu anda 'Bu nasıl olacak' diye düşünüyor."

"Mercedes'e geçmek gibi bir seçeneği bile olmayabilir. Hamilton'ın sözleşmesi bu yıl bitiyor, Leclerc'in sözleşmesi ise gelecek yıla kadar bitmiyor."

"Hamilton ve [Toto] Wolff yeni bir anlaşma yapacağını söylüyor. Bu yeni anlaşma ne kadar sürecek? Eğer iki yıl ise ki bence iki yıl olabilir, o zaman Ferrari'de kalmalı." dedi.