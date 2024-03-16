Benson: "Bearman, F1 gridindeki dört takımla kolayca anlaşma sağlayabilir"
F1 gazetecisi Andrew Benson, Ferrari'deki 'olağanüstü' performansının ardından gelecek sezon için Oliver Bearman'ı güvence altına almak isteyen dört takım olduğunu düşünüyor.
Oliver Bearman, Ferrari SF-24
Zak Mauger / Motorsport Images
Bearman, Suudi Arabistan Grand Prix'sindeki son antrenman öncesinde rahatsızlanan Carlos Sainz'ın yerine çağrıldı.
Sıralama turlarında 11. sırayı alan Bearman padoktaki herkesi etkiledi ve yarışta yükselerek yedinci oldu.
Ancak Bearman için gelecek sezon Formula 2'den Ferrari'ye sansasyonel bir geçiş olmayacak çünkü Scuderia, Lewis Hamilton'ın Charles Leclerc'e katılmasıyla pilot kadrosunu çoktan tamamladı.
Her iki pilotun da çok yıllık anlaşmaları var, dolayısıyla Bearman büyük olasılıkla 2026'da da Ferrari'de olmayacak.
Ancak bu, 18 yaşındaki pilotun gelecek sezon F1 gridinde yer almayacağı anlamına gelmiyor.
BBC'de okuyucularının sorularını yanıtlayan Benson'a, Bearman'ın gridde bir koltuğu hak edip etmediği soruldu.
Benson, "Oliver Bearman'ın Ferrari'deki ilk yarışında yedinci sıraya yükselmesi, büyük yeteneğinden başka hiçbir şeyin kanıtı değildi."
"Bu olağanüstü bir performanstı ve geleceğin potansiyel yıldızı olduğunu göstermiş oldu."
"Bearman Ferrari sürücü akademisinin bir üyesi ve onu bırakmak istemeyeceklerdir. Dolayısıyla bariz aday Haas olacaktır."
"Ancak Suudi Arabistan'daki performansının ardından pek çok takımın onunla ilgilenmesi muhtemel. Dolayısıyla Williams, Sauber ve hatta Alpine ile kolayca bir anlaşma sağlayabilir." şeklinde yanıt verdi.
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