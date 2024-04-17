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Formula 1 Çin GP

Benjamin: "Verstappen, Alonso veya Sainz'ın takıma katılmasına izin vermez"

BBC F1 yorumcusu Harry Benjamin, Max Verstappen'in Carlos Sainz gibi bir sürücünün "parmağında oynattığı" Red Bull takımına katılmasına izin vermeyeceğini iddia ediyor.

Burak Yasul
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen'in şu anki takım arkadaşı Sergio Perez, dört yarışın üçünde Red Bull'un 1-2 olduğu yarışlarda Verstappen'i takip ederek 2024 sezonuna etkileyici bir başlangıç yapmış olsa da, takım 2025 sürücü kadrosuna karar vermek için acele etmiyor. 

Perez ise, Ferrari'deki son sezonunda büyük bir etki yaratan eski Red Bull sürücü programı üyesi Sainz'in oluşturduğu tehdidine de dikkat etmeli. Çünkü Sainz, katıldığı yarışlardan bir galibiyet ve iki podyum sonucu daha elde etti. Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçecek olması Sainz'ın F1 gridinde yeni bir takım arayışında olduğu anlamına geliyor.

Ancak Benjamin, Red Bull ile adı anılan Fernando Alonso yeni bir Aston Martin anlaşması imzalamadan önce Chequered Flag podcast'inde yaptığı konuşmada, Alonso ya da Sainz'ın Red Bull'a katılma şansı konusunda şüphe uyandırdı.

Benjamin, Red Bull takımının Verstappen etrafında sıkı bir şekilde inşa edildiğini iddia ederek, üç kez Dünya Şampiyonu olan ismin herhangi bir İspanyol ile "sorun" yaşayacağını ve bu nedenle Red Bull'un Sainz'i 2025 takım arkadaşı yapmasına izin vermeyeceğini düşünüyor.

Benjamin, "Hepimiz iki pilotun, [Ayrton] Senna, [Alain] Prost ve hatta [Nico] Rosberg'in, en son Hamilton tarzında mücadele ettiğini görmek isteriz." 

"Bu karşılıklı mücadele, insanların yükselmesini sağlıyor, sürücüleri ve takımları mutlak maksimuma itiyor. Mükemmel bir yarış ve her hafta yarışları izlemek için bir neden elde ediyorsunuz. Özellikle de sezon boyunca daha fazla yarış eklediğinizde buna ihtiyacınız oluyor."

"Mesele şu ki, Alonso, Carlos Sainz'ın da adı geçiyor. Onları Verstappen'in yanına mı koyacaksınız? Verstappen o takımda kalacak mı? O takımda kalırsa çünkü hâlâ bir sözleşmesi var. Onların yıldız sürücüleri haline geldi."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. sıra, Basın Toplantısında konuştular

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. sıra, Basın Toplantısında konuştular

Fotoğraf: Motorsport Images

"Yaptıkları her şey onun için ve onun yararına. O takımın ta kendisi, takımı parmağında oynatıyor. Onun ve babası Jos Verstappen'in sahip olduğu güç çok büyük."

"Eğer bir Carlos Sainz ya da Fernando Alonso'yu düşünecek olursanız, bu iki pilotun da Sergio Perez'in yaptıklarına razı olup iki numaralı pilot olmak isteyeceğini sanmıyorum. Bence iki numaralı pilot olmak için fazla iyiler."

"Ama sorun yaratacaklar. Alonso kesinlikle sorun yaratır. Sainz'ı da unutmayın, oldukça büyük bir kişiliğe sahip."

"Sainz ve Verstappen Formula 1'e birlikte girdiklerinde Toro Rosso'da takım arkadaşıydılar ve o zamanlar aralarında bir gerilim vardı. O dönem dokuzuncu ve onuncu olmak için yarıştıkları zamandı. Sonunda yarışı kazanmak için yarışırlarsa nasıl olur?"

"Bence Verstappen ikinci koltuğa başka bir üst düzey sürücünün gelmesine izin vermez." dedi.

Verstappen, F1 2024'te Sebastian Vettel'in 2010-13 yılları arasında Red Bull ile kazandığı şampiyonluğa ulaşarak üst üste dördüncü Dünya Şampiyonluğunu kovalıyor.

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