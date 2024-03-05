Benjamin: "Red Bull %100'ünü vermiyor"

Cuma akşamı beklenenden daha yakın geçen sıralama seansında pole pozisyonunu alan Verstappen, beş kırmızı ışıktan damalı bayrağa kadar rakipsiz bir şekilde yarışarak yeni sezona zaferle başladı.

Öyle ki 26 yaşındaki pilot yarışı takım arkadaşı Sergio Perez'in 22 saniye önünde kazanarak 2023'teki 11.9 saniyelik galibiyet farkını neredeyse ikiye katladı.

Ancak Verstappen'in rakipleri için belki de daha endişe verici olan, Cumartesi günü çok fazla çaba göstermesine bile gerek olmadığı şüphesi.

F1 gazetecisi Benjamin BBC'nin Chequered Flag podcast'inde şunları söyledi: "Bunu destekleyecek kanıtım yok, garaja girmedim ama geçen sezon 2023 aracında da %100 zorlamadıklarına dair güçlü spekülasyonlar vardı. Verstappen neden her şeyini ortaya koyma ihtiyacı duysun ki?"

"En hızlı turu atmak için zorluyor ama örneğin Bahreyn Grand Prix'sinde 57 tur boyunca aracın tüm bileşenlerini sonuna kadar zorlamasına gerek yoktu."

"Kendi takım arkadaşının bile üstünde bir hıza sahipken buna gerek yok. Aralarında en az 20 saniye fark vardı."

"Bir araca yaklaştığı tek an onlara tur bindirdiği andı. Pit stoplar sorunsuzdu, lastik aşınması ona etki etmedi, etse bile lastikleri sonuna kadar zorlamasına gerek kalmadı."

"Orada daha fazlası var ve bu diğer tüm takımlar için endişe verici, spor için de endişe verici olduğunu söylemek yanlış olmaz."