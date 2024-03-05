Benjamin: "Red Bull %100'ünü vermiyor"
Harry Benjamin, 2023 Bahreyn Grand Prix'sindeki yarış kazanma farkını ikiye katlamasına rağmen, Max Verstappen'in RB20'sinin sınırlarını hiçbir şekilde zorlamıyor oluşundan korkuyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Red Bull Content Pool
Cuma akşamı beklenenden daha yakın geçen sıralama seansında pole pozisyonunu alan Verstappen, beş kırmızı ışıktan damalı bayrağa kadar rakipsiz bir şekilde yarışarak yeni sezona zaferle başladı.
Öyle ki 26 yaşındaki pilot yarışı takım arkadaşı Sergio Perez'in 22 saniye önünde kazanarak 2023'teki 11.9 saniyelik galibiyet farkını neredeyse ikiye katladı.
Ancak Verstappen'in rakipleri için belki de daha endişe verici olan, Cumartesi günü çok fazla çaba göstermesine bile gerek olmadığı şüphesi.
F1 gazetecisi Benjamin BBC'nin Chequered Flag podcast'inde şunları söyledi: "Bunu destekleyecek kanıtım yok, garaja girmedim ama geçen sezon 2023 aracında da %100 zorlamadıklarına dair güçlü spekülasyonlar vardı. Verstappen neden her şeyini ortaya koyma ihtiyacı duysun ki?"
"En hızlı turu atmak için zorluyor ama örneğin Bahreyn Grand Prix'sinde 57 tur boyunca aracın tüm bileşenlerini sonuna kadar zorlamasına gerek yoktu."
"Kendi takım arkadaşının bile üstünde bir hıza sahipken buna gerek yok. Aralarında en az 20 saniye fark vardı."
"Bir araca yaklaştığı tek an onlara tur bindirdiği andı. Pit stoplar sorunsuzdu, lastik aşınması ona etki etmedi, etse bile lastikleri sonuna kadar zorlamasına gerek kalmadı."
"Orada daha fazlası var ve bu diğer tüm takımlar için endişe verici, spor için de endişe verici olduğunu söylemek yanlış olmaz."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Red Bull iç savaşı, Verstappen'in Mercedes'e geçişini gerçekten tetikleyebilir mi?
Red Bull iç savaşı, Verstappen'in Mercedes'e geçişini gerçekten tetikleyebilir mi? Red Bull iç savaşı, Verstappen'in Mercedes'e geçişini gerçekten tetikleyebilir mi?
Wolff: "Horner soruşturmasında hüküm vermek takımların değil, FIA'nın görevi"
Wolff: "Horner soruşturmasında hüküm vermek takımların değil, FIA'nın görevi" Wolff: "Horner soruşturmasında hüküm vermek takımların değil, FIA'nın görevi"
Jos Verstappen'den şok sözler: "Horner suçlu olmasına rağmen mağduru oynuyor"
Jos Verstappen'den şok sözler: "Horner suçlu olmasına rağmen mağduru oynuyor" Jos Verstappen'den şok sözler: "Horner suçlu olmasına rağmen mağduru oynuyor"
Son Haberler
Lapierre: "Schumacher'in tutumu ilk günden itibaren olumlu"
Lapierre: "Schumacher'in tutumu ilk günden itibaren olumlu" Lapierre: "Schumacher'in tutumu ilk günden itibaren olumlu"
Marko, Verstappen'in ayrılmasına engel olmayacak
Marko, Verstappen'in ayrılmasına engel olmayacak Marko, Verstappen'in ayrılmasına engel olmayacak
Krack, Stroll'un Bahreyn GP'de dikkat çekmeyen ama puan aldıran sürüşünü övdü
Krack, Stroll'un Bahreyn GP'de dikkat çekmeyen ama puan aldıran sürüşünü övdü Krack, Stroll'un Bahreyn GP'de dikkat çekmeyen ama puan aldıran sürüşünü övdü
Suudi Arabistan, F1'e ev sahipliği yapacak yeni Qiddiya pistini tanıttı
Suudi Arabistan, F1'e ev sahipliği yapacak yeni Qiddiya pistini tanıttı Suudi Arabistan, F1'e ev sahipliği yapacak yeni Qiddiya pistini tanıttı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar