Ben Sulayem, üreticilerin başvuru sürecinin uzamasından rahatsız değil

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F1'in tamamen sürdürülebilir yakıtla çalışacak araçlardan oluşan yeni dönemine ilişkin düzenlemeler bu yılın başlarında yayınlanmış ve potansiyel katılımcılara başvuru yapmaları için 15 Ekim'e kadar süre tanınmıştı.

İlk başvuru Audi'den gelirken, halihazırda sporda yer alan üreticiler konunun üstünde durmak istedikleri için bitiş tarihi 15 Kasım'a ertelendi -ancak görünüş o ki bu süre daha da uzatılmış vaziyette.

2026'dan itibaren sporda yer almak isteyen üreticilerin 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek olan yeni güç ünitesi bütçe sınırına uymaları gerekmekte, dolayısıyla konunun en kısa süre içinde çözülmesi gerek.

Başvuruların gecikmesi, spordan ayrılmayı düşünen bir üretici olup olmadığına yönelik endişelere yol açtı; ancak Ben Sulayem'e göre bu gecikmeler yalnızca takımların taahhütte bulunmadan önce belirli ifadeler üzerinde yasal açıklama talep etmelerinden kaynaklanıyor.

Konu hakkında konuşan Ben Sulayem, "Sıkıştırma oranı ve takviye basıncı söz konusu olduğunda küçük bir sorun vardı, ancak bu sorun çözülmüş durumda."

"Ama dürüst olmak gerekirse, Audi gibi yeni bir üreticinin katılımı söz konusu olduğunda daha eski üreticiler her zaman buna direnecek ve FIA ile tartışmak için çok daha güçlü argümanlara sahip olacaklar."

"Ancak bir üretici imza attıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek ve sürecin tamamlandığını göreceksiniz." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, Mohammed Ben Sulayem, President of the FIA Photo by: DPPI

Mevcut takımların çoğu ise FIA'nın işleri kontrol altında tutmasından memnun vaziyette ve başvuru sürecinin kısa sürede tamamlanmasını beklemekte.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Resmi bir bitiş tarihi yoktu, sanırım yönetmeliklerde de her şeyin 15 Ekim'de tamamlanması gerektiğini söyleyen bir şey yok, bunun ne zaman olacağına karar vermek FIA'nın takdirine bağlıydı."

"Şimdi FIA'nın diğer herkesle konuşması gerekiyor. Anladığım kadarıyla bu görüşmeler ilerliyor, yani 2026'ya doğru emin adımlarla yürüyoruz." dedi.

Alpine F1 CEO'su Laurent Rossi, Renault'nun henüz taahhütte bulunmamış olmasına rağmen, bunu hızlı bir şekilde yapacağından emin olduğunu söyledi.

Rossi, "Anlaşmanın mümkün olduğunca çok şeyi kapsadığından emin olmak için yasal tarafta tartışmak istediğimiz bazı noktalar vardı ve bunu yaptık."

"Elimizden geldiğince bu noktaları tartışmaya devam ettik ve artışmalarda hepimizin iyi bir konumda olduğunu düşündüğümüz bir seviyeye ulaştığımızda başvurumuzu tamamlayacağız.. Bunun yakında gerçekleşeceğini düşünüyorum."

Red Bull takım patronu Christian Horner ise, "Başvuru süresi uzatıldı ama yönetişim, bazı teknik kuralların düzenlenmesi ve elbette mali kuralların düzenlenmesi konusunda çok fazla tartışma var."

"Red Bull Powertrains, 2026 için yeni bir katılımcı olarak listelenecek. Bu şirket için heyecan verici bir gelişme, üstlenilecek yeni bir zorluk. Önümüzdeki üç sene boyunca yapılacak çok şey var."

Şu anda en büyük belirsizlik, takım patronu Mattia Binotto'nun istifasıyla dikkati dağılan Ferrari ve görüşmeler sona ermeden önce Red Bull ile F1'e girmeyi düşünen Porsche tarafında.