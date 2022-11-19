Ben Sulayem, tartışmaların odağındaki Rao'yu savundu

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Ekim ayında F1 dünyasının gündeminden düşmeyen bütçe sınırı tartışması, bütçe sınırını aşan Red Bull'un rakiplerinin yanı sıra Red Bull'u da belli derecelerde endişelendi.

Bu endişelerin başlıca sebebi, bütçe sınırını aşan takımlara dair bilgilerin Mercedes başta olmak üzere diğer takımlara sızmış olmasıydı.

Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda Alman medyasına konuşan Red Bull danışmanı Helmut Marko da bütçe sınırının eski Mercedes avukatı Shaila-Ann Rao tarafından denetlendiğini ve böyle bir sızıntının tesadüf olmadığını dile getirmişti.

Bu yılın başlarında FIA'ya katılarak geçici olarak Motor Sporları Genel Sekreterliği görevini üstlenen Rao, Mercedes bağlantısı nedeniyle rakip takımlar tarafından hoş karşılanmamıştı.

Abu Dhabi yarış hafta sonu esnasında konuyla soruları yanıtlayan Ben Sulayem, Mercedes'in ayrıcalıklı olduğuna yönelik iddiaları reddetti ve Rao'nun geleceğiyle ilgili spekülasyonlara nokta koydu.

Ben Sulayem, "Rao'nun pozisyonu 'geçici genel sekreterlik' olarak belirlendi, peki geçici ne anlama geliyor?"

"Shaila-Ann bana çok destek oldu. Bizim adımıza büyük kararlar alma konusunda ne kadar zeki biri olduğunu görüyorsunuz. Size karşı çok dürüst olacağım ve fikrimi savunacağım; Shaila-Ann söz konusu olduğunda, esas olarak Mercedes'i desteklediğine dair suçlamalar vardı.

"Ancak kendisi aslında hem Red Bull'un, hem de Aston Martin'in sert cezalar aldığını söyledi. Kendi içimden 'Tanrım, onu Mercedes'le birlikte olmakla suçlayan biri var ve bana bunun Red Bull'a karşı sert olduğunu söylüyor.' dedim."

"Sızıntılara gelirsek, o sırada Avusturya'da F1 Komisyonu toplantısındaydık. Biz bu konu hakkında konuşurken detaylar çoktan haberlere çıkmıştı."

"Bu durum sinir bozucu, nitekim siz daha toplantınızı bitirmeden bir şeyler ortaya çıkıyor." dedi.