Ben Sulayem: "Takımlar artık onları izlediğimizi biliyor"

Geçen yıl yapılan soruşturmalar, hem Red Bull'un, hem de Aston Martin'in 2021 sezonunda bütçe sınırını ihlal ettiklerini ortaya koydu.

Aston Martin yalnızca prosedür ihlalinde bulunduğu için herhangi bir ceza almazken, bütçe sınırını tam 1,8 milyon dolar aşan Red Bull ise 7 milyon dolar para cezasının yanı sıra rüzgar tüneli testlerinde %10 kısıntı cezası aldı.

Yaşananları ve FIA'nın olayı bu kadar açık bir şekilde ele almasını değerlendiren Ben Sulayem, takımların bütçe sınırı kurallarına uymaya devam edeceği konusunda iyimser kalmaya çalıştığını ve diğer serilerdeki "Performans Dengesi" gibi bir çözüme ulaşabildiklerini söyledi.

Ben Sulayem, "Şunu söylemeliyim ki, F1'e Performans Dengesi'ne eşdeğer bir kuralın entegre edilmesi hiç kolay bir iş değil. Bütçe sınırı, işe yaradığını gördüğümüz ve denetleyebileceğimiz tek çözüm."

"Red Bull ve Aston Martin ile yaşananlar konusunda çok nettim. Hiçbir şeyin gizli kalmadığından emin olduk ve çok şeffaf davrandık."

"Soruşturma yürüttük, kontrolleri tamamladık, tüm süreci gözden geçirdik ve sonuçları açıkladık. Umarım kimse bütçe sınırını kullanıp bir şeyleri örtbas etmeye çalışmaz."

"Takımlar artık FIA'nın aktif bir şekilde burada olduğunu çok iyi biliyor. Onları izliyoruz, bizim sorumluluğumuz da bu."

"Bütçe sınırının işe yaraması gerekiyor. Evet, aradaki fark büyük ama diğer takımların da büyük takımların seviyesine gelmesini sağlamak için daha fazla bastırmamız gerekiyor."

Photo by: Red Bull Content Pool