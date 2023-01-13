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Formula 1 Haberler

Ben Sulayem: "Takımlar artık onları izlediğimizi biliyor"

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, artık F1 takımlarının finansal anlamda izlendiklerini bildikleri için bütçe aşımı ya da benzeri şeyler yapamayacağını düşünüyor.

Altay Gök
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Ben Sulayem: "Takımlar artık onları izlediğimizi biliyor"
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Geçen yıl yapılan soruşturmalar, hem Red Bull'un, hem de Aston Martin'in 2021 sezonunda bütçe sınırını ihlal ettiklerini ortaya koydu. 

Aston Martin yalnızca prosedür ihlalinde bulunduğu için herhangi bir ceza almazken, bütçe sınırını tam 1,8 milyon dolar aşan Red Bull ise 7 milyon dolar para cezasının yanı sıra rüzgar tüneli testlerinde %10 kısıntı cezası aldı. 

Yaşananları ve FIA'nın olayı bu kadar açık bir şekilde ele almasını değerlendiren Ben Sulayem, takımların bütçe sınırı kurallarına uymaya devam edeceği konusunda iyimser kalmaya çalıştığını ve diğer serilerdeki "Performans Dengesi" gibi bir çözüme ulaşabildiklerini söyledi.

Ben Sulayem, "Şunu söylemeliyim ki, F1'e Performans Dengesi'ne eşdeğer bir kuralın entegre edilmesi hiç kolay bir iş değil. Bütçe sınırı, işe yaradığını gördüğümüz ve denetleyebileceğimiz tek çözüm."

"Red Bull ve Aston Martin ile yaşananlar konusunda çok nettim. Hiçbir şeyin gizli kalmadığından emin olduk ve çok şeffaf davrandık."

"Soruşturma yürüttük, kontrolleri tamamladık, tüm süreci gözden geçirdik ve sonuçları açıkladık. Umarım kimse bütçe sınırını kullanıp bir şeyleri örtbas etmeye çalışmaz."

"Takımlar artık FIA'nın aktif bir şekilde burada olduğunu çok iyi biliyor. Onları izliyoruz, bizim sorumluluğumuz da bu." 

"Bütçe sınırının işe yaraması gerekiyor. Evet, aradaki fark büyük ama diğer takımların da büyük takımların seviyesine gelmesini sağlamak için daha fazla bastırmamız gerekiyor."

Red Bull was handed a $7 million fine and a 10 percent reduction in aerodynamic testing after having overspent by $1.8 million in 2021.

Red Bull was handed a $7 million fine and a 10 percent reduction in aerodynamic testing after having overspent by $1.8 million in 2021.

Photo by: Red Bull Content Pool

Spora her açıdan yatırım yapan Aston Martin gibi takımların artık kazanma şansına sahip olduğunu düşünen Ben Sulayem, sadece büyük harcama yapan üreticilerin avantajlarını kaybettiğini söylüyor.

Aston Martin'in iki ya da üç yıl içinde kazanacağına inanıp inanmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi "Kazanmalılar. Yatırımların gidişatına ve Fernando [Alonso] gibi zeki bir adama sahip olduklarını düşünürsek, kazanacaklarını söylemeliyim."

"En önemli faktör performans. Ferrari hakkında konuşabilirsiniz ama Ferrari kazanamadı. Bunun nedeni yavaş olmaları mıydı? Hayır. Dayanıklılık sorunları, yönetimsel sorunlar, her şey birbirine girmişti." 

"Aston Martin'in finansman sıkıntısı yok, ancak belki de işleri farklı bir şekilde yapmaya ihtiyacı var. Lawrence Stroll'ün şu anda yaptığı değişiklikler, yani takıma başka bir sürücü getirmesi, ekibine yeni bir disiplin getirmesi, yeni personel, bunlar da çok önemli."

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