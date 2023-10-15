Ben Sulayem: "Şampiyonların kupasını FIA Galası'nda alması doğru karar"
FIA başkanı Mohammed ben Sulayem, Max Verstappen’in kupasını almasını geciktirecek olan FIA ödül galasını savundu.
Katar’da 3. şampiyonluğunu elde eden Verstappen, 4-8 Aralık tarihlerinde Azerbaycan’da yapılması planlanan FIA’nın Yıllık Ödül Verme Töreni’ninde kupasını alana kadar resmi olarak Dünya Şampiyonu olmayacak.
Super Bowl, Dünya Kupası, hatta diğer motor sporu serileri olan IndyCar ve NASCAR’da şampiyonluklar kesinleştiği anda kupalar sahiplerini buluyor. Fakat FIA Şampiyonalarında bu durum daha farklı; şampiyonlar kupalarını almak için töreni beklemek zorundalar.
Başkan ben Sulayem törenin önemini ve yarışın ilerisindeki etkilerini açıkladı.
Şampiyonluğun kazanıldığı ve kupanın verildiği aralıktaki gecikmenin hayranlar için iyi olup olmadığı sorulduğunda Sulayem, “Bu şampiyonların gecesi.”
“Ben ilk şampiyonluğumu [ralli] kazandığımda, Fransa’ya gitmeden önce Paris’e gitmek zorunda kalmış ve kupamı almak için uykusuz geceler geçirmiştim.”
“Çok genç olduğumu hatırlıyorum, 25 yaşındaydım ve gençlerin, Formula 1 şampiyonunu görebildikleri şampiyonlar gecesiydi.”
“Bu onlar için bir sembol ve şimdi benden, onlar için bu hayalin gerçekleşmesine engel olmamı mı istiyorsunuz?”
“Fangio’da [Juan Manuel], Michael Schumacher’de ve diğer tüm şampiyonlarda [Formula 1] böyle olmadı.”
“Eğer genç sürücüyseniz, birileri gibi olmak istiyorsunuz, bu yüzden inanın bana şampiyonlar gecesine gelmek onların hayali.”
“Değinmek istediğiniz şeyi de anlıyorum, ona şampiyonluğunu kazandıktan sonra ve FIA galasında bir şeyler verebiliriz.” dedi.
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Mohammed bin Sulayem, Başkan, FIA ile görüşüyor
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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